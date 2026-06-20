Paraguay a preluat conducerea după doar 64 de secunde împotriva Turciei, sâmbătă dimineaţă. Matias Galarza a marcat cel mai rapid gol al Cupei Mondiale din 2026.

Recordul a durat doar câteva ore. Ismael Saibari, care a marcat cel mai rapid gol al acestei Cupe Mondiale împotriva Scoţiei (1-0), a fost detronat de Matías Galarza.

Paraguayul, cel mai rapid gol de la CM 2026!

Mijlocaşul paraguayan a avut nevoie de doar 64 de secunde pentru a înscrie împotriva Turciei, cu şase secunde mai puţin decât internaţionalul marocan.

Jucătorul echipei Atlanta United a şutat lde la 25 de metri, surprinzându-l pe Ugurcan Çakir.

La 23 de ani, mijlocaşul a marcat deja patru goluri în şaisprezece apariţii pentru Paraguay, scrie News.ro.

Cu toate acestea, nu va deţine recordul pentru cel mai rapid gol din istoria echipei sale naţionale. În 1998, Celso Ayala a marcat după doar 52 de secunde împotriva Nigeriei (3-1).

Turcia - Paraguay | Echipele de start: