Sud-americanii s-au impus cu 3-0, grație reușitelor semnate de Cunha (23, 36) şi Vinicius (45+3), astfel că echipa lui Carlo Ancelotti este acum lider în Grupa C, cu patru puncte, la egalitate cu Maroc și cu un golaveraj superior.

Haiti, prima echipă eliminată de la CM 2026

După această partidă, s-a stabilit prima echipă eliminată matematic de la turneul final. Haiti va părăsi turneul indiferent de rezultatul din utlima etapă, pe care o va disputa în compania reprezentativei Marocului.

Calificarea se joacă în Grupa C. Brazilia și Maroc sunt marile favorite pentru primele două locuri, dar sunt șanse bune ca această grupă să trimită trei echipe în fazele eliminatorii. Noul format al Cupei Mondiale permite prezența în șaisprezecimi pentru opt ocupante ale locului trei din cele 12 grupe.

În ultima etapă, care se va disputa pe 25 iunie, de la ora 01.00, au loc meciurile: Maroc - Haiti şi Scoţia - Brazilia. În clasament, Brazilia şi Maroc au câte patru puncte, Scoţia are 3, iar Haiti niciun punct.

Brazilia - Haiti 3-0, echipele de start:

Brazilia: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos - Casemiro, Guimarães (Ederson - 81), Paqueta (Martinelli - 64) - Raphinha (Rayan - 40), Cunha (Endrick - 64), Vinicius (Danilo Santos - 81). Selecţioner: Carlo Ancelotti

Haïti: Placide - Arcus (Simon - 46), Adé, Delcroix, Duverne, Expérience - Casimir (Deedson - 63), Jean Jacques, Bellegarde (Etienne - 81), Providence (Joseph - 71) - Pierrot (Isidor - 46). Selecţioner: Sebastien Migne