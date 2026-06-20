Harry Kane (32 de ani) are un start excelent de turneu. A reușit să marcheze o ”dublă” în primul meci de la CM 2026, cu Croația, câștigat de englezi cu 4-2.

Chiar dacă Anglia se numără printre favoritele la câștigarea acestei ediții de Cupă Mondială, ținând cont de lotul pe care-l are la dispoziție Thomas Tuchel, Ferdinand crede că Harry Kane iese în evidență.

Atacantul lui Bayern Munchen a avut un an de senzație și la echipa de club, cu eventul pe plan intern, iar un parcurs cât mai bun la acest turneu final îl poate duce chiar în topul favoriților pentru câștigarea Balonului de Aur.

Rio Ferdinand: ”Harry Kane, cu adevărat de talie mondială”

”Harry Kane este, în acest moment, singurul nostru jucător cu adevărat de talie mondială. Mai sunt și alții care se apropie de acest nivel, dar el este, fără îndoială, jucătorul de talie mondială din lot.

Dacă ne gândim la jucătorii care se află chiar în vârful ierarhiei și se mențin acolo cu ușurință, el este acel jucător pentru Anglia”, a spus Rio Ferdinand, la emisiunea ”Rio Ferdinand Presents”.

În cele 115 prezențe pentru naționala Angliei, Harry Kane a reușit să marcheze de 81 de ori. A încheiat sezonul precedent cu 61 de goluri, o cifră incredibilă, ținând cont că a jucat în 51 de meciuri.

Anglia nu a mai reușit să cucerească un trofeu la un turneu final din 1966, de când a câștigat Cupa Mondială, însă britanicii speră că Thomas Tuchel va reuși să spargă acest blestem.

Lotul Angliei pentru Cupa Mondială 2026: