Imediat după meciul disputat la Philadelphia, Carlo Ancelotti a fost întrebat despre marele absent al primelor două meciuri, Neymar (34 de ani), convocat pentru Cupa Mondială, dar fără vreun minut la turneul final.

Neymar revine în lotul Braziliei pentru meciul cu Scoția

Starul sud-american a lipsit în primul meci din cauza unei accidentări, iar cu Haiti a fost ”menajat” de Carlo Ancelotti. Selecționerul Braziliei a confirmat faptul că acesta va fi la dispoziția sa în ultimul meci din această grupă, împotriva Scoției.

După ce se va antrena individual în cursul zilei de sâmbătă, fostul star de la Barcelona și PSG va reveni în lot alături de colegii săi. Cel mai probabil, va avea la dispoziție și câteva minute în meciul cu Scoția, deoarece este greu de crezut că va fi titular.

”Neymar se va antrena individual mâine, apoi duminică va fi înapoi la antrenamente și va fi chemat împotriva Scoției”, a fost anunțul făcut de Carlo Ancelotti.

În ultima etapă, care se va disputa pe 25 iunie, de la ora 01.00, au loc meciurile: Maroc - Haiti şi Scoţia - Brazilia. În clasament, Brazilia şi Maroc au câte patru puncte, Scoţia are 3, iar Haiti niciun punct.

Brazilia - Haiti 3-0, echipele de start:

Brazilia: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos - Casemiro, Guimarães (Ederson - 81), Paqueta (Martinelli - 64) - Raphinha (Rayan - 40), Cunha (Endrick - 64), Vinicius (Danilo Santos - 81). Selecţioner: Carlo Ancelotti

Haïti: Placide - Arcus (Simon - 46), Adé, Delcroix, Duverne, Expérience - Casimir (Deedson - 63), Jean Jacques, Bellegarde (Etienne - 81), Providence (Joseph - 71) - Pierrot (Isidor - 46). Selecţioner: Sebastien Migne