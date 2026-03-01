Farul a reclamat două penalty-uri neacordate - unul în minutul 90+2, la un duel între Marian Huja și Iustin Doicaru, iar altul în minutul 69, la o fază în care Matei Ilie l-a lovit pe Gustavo.

Adrian Porumboiu: "Farul trebuia să primească două lovituri de la 11 metri contra lui CFR"

La fel ca Marius Avram, și fostul arbitru Adrian Porumboiu consideră că Farul ar fi trebuit să primească cele două lovituri de la 11 metri. Porumboiu susține că centralul Florin Andrei a fost poziționat prost, însă nu își explică de ce Ionuț Coza, din camera VAR, nu a intervenit.

"Am văzut fazele aseară. Nu mai am ce revedea pentru că sunt clare. Discutăm de două faze în care arbitrul trebuia să dicteze lovitură de la 11 metri pentru echipa constănțeană. Dacă n-a văzut el, se poate, având în vedere plasamentul prost, care pare că e predominant la arbitrii de primă categorie din România. Din punctul meu de vedere, fazele respective nu comportă comentarii, iar deciziile au fost eronate. Nu pot să-mi explic de ce cei din camera VAR nu l-au atenționat și nu i-au spus să verifice. Sunt intervenții care se sancționează.

Uitați-vă la faza în care apărătorul de la CFR, Matei, e într-o dispută cu jucătorul de la Farul. Jucătorul constănțean lovește mingea, apărătorul nu lovește mingea, ci face altceva: îi aplică o lovitură pe care o vezi pe maidane, prin cartiere. E o lovitură cu capul direct în plină figură. Ce poți să mai dai aici? N-ai ce să comentezi la faza asta!

Eu mă gândesc că s-a mai întâmplat o fază la FC Argeș cu UTA. A fost 11 metri pentru FC Argeș. Nu s-a acordat. Chiar și așa, arbitrul a fost delegat în etapele următoare. Deci și aici e o inconsecvență. Dacă ai greșit, stai pe bancă pentru a suporta anumite lucruri pentru care răspunzi ca arbitru.

Chiar dacă nu era o fază suficient de clară, așa cum spune protocolul, era o fază în care putea să îi spună arbitrului. Dacă arbitrul verifica faza pe video, sunt ferm convins că acorda 11 metri", a spus Adrian Porumboiu, la Digisport.