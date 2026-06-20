După Coadă și Grillo, Steaua e aproape să îi aducă pe Albu și Camara

"Roș-albaștrii" i-au adus pe mijlocașul defensiv Ionuț Coadă (28 de ani), rămas liber după retragradarea Unirii Slobozia, pe mijlocașul central spaniol Javi Grillo (28 de ani), ultima dată sub contract cu Real Avila CF, și pe portarul Radu Tudor Crâng (CSM Mediaș). În plus, au revenit după împrumuturi juniorii Denis Pîrcălabu (CS Tunari / 18 ani), David Dumitrescu (LPSHD Clinceni / 19 ani) și Alexandru Berbecaru (LPSHD Clinceni / 19 ani).

De asemenea, "militarii" sunt aproape să legitimeze alți doi jucători cu meciuri în Liga 1. Alexandru Albu s-a antrenat deja în Ghencea și pare dispus să aleagă Steaua în detrimentul Concordiei Chiajna, un alt club interesat de serviciile sale, iar Sekou Camara se află în discuții avansate cu echipa lui Daniel Oprița, deși mai este curtat de Cetatea Suceava, echipa nou-promovată în Liga 2. Cei doi așteaptă doar confirmarea că MApN va pune la dispoziția clubului un buget fără tăieri foarte mari de fonduri.

Alexandru Albu joacă pe postul de mijlocaș central, este cotat la 250.000 de euro și a evoluat la Concordia Chiajna, Academica Clinceni, UTA Arad, Rapid, Al Hazem Saudi Club, Al Safa Club, FC Botoșani, Chindia Târgoviște și Unirea Slobozia. Are un meci pentru echipa națională de seniori a României, în meciul cu Germania (1-2) din preliminariile CM 2022.

Sekou Camara evoluează ca atacant central, este cotat la 125.000 de euro și a jucat, de-a lungul carierei, în Albania (KF Luzi i Vogel, KF Beselidhja Lezhe, Flamurtari FC, Teuta Durres), Finlanda (HJK Helsinki) și România (FC Botoșani, Poli Iași, Unirea Slobozia).

Oprița a pierdut jucători importanți din sezonul trecut

Din lotul avut la dispoziție în sezonul precedent, lipsesc Stephan Drăghici (Știința Poli Timișoara), Andras Huszti (Știința Poli Timișoara), Ianis Doană (CSM Reșița / împrumut expirat / transferat ulterior de FC Dinamo), Rubio, Alex Gualda, Adrian Popa, Andrei Lascu (contracte încheiate), Adrian Frănculescu (CFR Cluj / împrumut expirat / împrumutat ulterior la Corvinul), Nicolas Popescu (FCV Farul / împrumut expirat ) și Robert Popescu (CFC Argeș / împrumut expirat).

La reunirea echipei, antrenorii Daniel Oprița și Fane Nofitovici au avut la dispoziție jucătorii Horia Iancu, Ianis Pletea, Luca Stroescu, Radu Tudor Crâng (portari), Adrian Ilie, Mihai Adăscăliței, Florin Răsdan, Bogdan Chipirliu, Dragoș Nedelcu, Gabriel Nedelea, Ștefan Pacionel, Dean Beța, Ștefan Rotaru, Alexandru Nofitovici, Radu Voicu, Tudor Lanțoș, Mihai Bobaru, Luca Albu, Nicolas Popovici, Radu Panait, Ionuț Coadă și Alexandru Maxim (jucători de câmp).

Echipa are programat un stagiu de acumulare fizică la baza de pregătire din Ghencea (22 iunie - 3 iulie) și va juca amicale cu CSL Ștefăneștii de Jos (20 iunie), Concordia Chiajna (8 iulie), CS Afumați (11 iulie), CS Tunari (15 iulie), SCM Râmnicu Vâlcea (18 iulie) și CSM Slatina (25 iulie).

Foto - Steaua București (FB)