Naționala României va avea un meci de „totul sau nimic” cu Turcia, pe 26 martie, de la ora 19:00.

Tricolorii vor juca semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026, iar dacă vor trece de Turcia vor da peste învingătoare dintre Kosovo și Slovacia, într-un duel care se va disputa pe 31 martie.

Gică Popescu îl vede varianta perfectă pe Gică Hagi pentru postul de selecționer

Întrebat dacă Gică Hagi va fi succesorul lui Mircea Lucescu pe banca echipei naționale, Gică Popescu a explicat că și-ar dori să îl vadă pe bunul său prieten în postura de selecționer al echipei naționale a României.

Președintele lui Farul a dezvăluit că a vorbit cu Hagi despre barajul cu Turcia, iar fostul decar al echipei naționale are încrede că „tricolorii” ar putea trece de turci la Istanbul.

„Eu mi-aș dori să se califice echipa națională la Campionatul Mondial și la un moment dat echipa națională să fie antrenată de Gică (n.r. Hagi) pentru că știu cât de mult iubește Gică echipa națională și câte a făcut pentru echipa națională.

Cred că ar merit să preia echipa națională, mai ales pentru ce a făcut din postura de antrenor în ultimii ani.

Am vorbit cu Gică foarte mult în perioada asta și era, foarte, foarte încrezător (n.r. pentru meciul cu Turcia). Mi-a explicat de ce crede el că România ar putea trece de Turcia, eu nu sunt la fel de încrezător precum este Gică.”, a spus Gică Popescu la Digi Sport.

De-a lungul carierei sale, Gică Hagi a antrenat naționala României, Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara, FCSB, Galatasaray și Farul.