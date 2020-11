Detalii despre plecarea lui Petrescu de la CFR: "E o intelegere perfecta!" Cine va fi antrenorul echipei la meciul cu TSKA

CFR Cluj s-a despartit de Dan Petrescu dupa eliminarea din cupa in fata lui Poli Iasi.

Unul dintre actionarii echipei din Gruia, Stefan Gadola, a vorbit despre conditiile in care campioana Romaniei si Dan Petrescu au incheiat colaborarea.

Totodata, Gadola a dezvaluit si cine va antrena echipa in urmatoarea perioada. Este vorba despre fostul fotbalist al clujenilor, Cristi Panin, care a facut parte din staff-ul tehnic al lui Petrescu si care va fi pe banca la meciul cu TSKA Sofia din Europa League.

"Detalii despre sume si tot sunt confidentiale, nu facem public peste tot. E o intelegere perfecta.

Mai raman oameni din staff, ne descurcam. Ramane Panin, el stie, poate sa organizeze. Suntem intr-o perioada de criza, ne organizam si mergem inainte.

Nu cred ca vom avea antrenor pana joi, nu cred ca rezolvam toate lucrurile pana atunci sa fie gata cu acte si tot.

Am fost de partea lui si l-am respectat, trebuie sa ii multumesc pentru tot ce a facut. E prima data cand din 6 meciuri, un antrenor la CFR, pierde 5. Cand s-a intamplat asta si a ramas mai departe antrenor?

Dan Petrescu trebuie sa fie realist si sa se gandeasca cum am pierdut in ultimele meciuri", a spus Gadola la DigiSport.

De asemenea, actionarul campioanei a comentat si zvonurile conform carora urmatorul antrenorul al echipei va fi Vasile Miriuta. El a spus ca are o relatie buna cu acesta, dar ca nu se pune problema de o revenire a lui la CFR in acest moment: "Eu il cunosc pe Miriuta, tin mult la el, dar niciodata nu am vorbit sa se intoarca. Daca sunt vazut cu el la cafea, inseamna ca vine. Sunt povesti, nu s-a discutat despre asta".