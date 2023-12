A treia echipă în șase luni: antrenorul adus de Hagi să-l înlocuiască pe Hagi schimbă joburile ca pe șosete! 

Rubén de la Barrera (38 de ani), fost antrenor la Viitorul Constanța, este în centrul atenției în presa din Spania, după ce tocmai și-a schimbat jobul. Pentru a treia oară în șase luni!

Rubén de la Barrera, noul antrenor de la FC Vizela

Tehnicianul spaniol a ajuns la un acord cu FC Vizela, locul 17 în prima ligă portugheză, potrivit publicației Relevo. De la Barrera are ca obiectiv salvarea de la retrogradare a formației din nordul Portugaliei, care a obținut doar două victorii în primele 14 etape.

Rubén de la Barrera va părăsi banca naționalei din El Salvador, reprezentativă al cărei selecționer era doar din 19 septembrie 2023. Spaniolul n-a rupt gura târgului la echipa din America Centrală: în patru meciuri a făcut trei egaluri și a pierdut o dată.

În urmă cu jumătate de an, Rubén de la Barrera o antrena pe Deportivo La Coruña. Nici pe Riazor n-a stat mult. A preluat echipa la jumătatea lui mai și a părăsit-o la finalul lui iunie! În total, patru meciuri, terminate cu două victorii, un egal și un eșec.

Rubén de la Barrera, demis de Hagi după 12 meciuri

Rubén de la Barrera a venit în România în august 2020, adus de Gică Hagi și Gică Popescu. Spaniolul a stat pe banca Viitorului până în noiembrie. Mai exact, 12 meciuri, din care a câștigat numai patru.

Hagi l-a dat afară pe iberic când Viitorul ocupa poziția a șaptea. În locul său l-a adus pe Mircea Rednic, care avea la rândul său să fie demis în aprilie 2021 și înlocuit cu veșnicul Cătălin Anghel.

„Ruben nu i-a dat un telefon lui Gică Hagi să-l întrebe ceva. A luat nişte decizii normale, dar în timpul meciurilor era pe dos. Când am luat hotărârea să-l demitem, am luat cifrele de la Instat şi ne-am speriat. Lucrurile arătau foarte rău. Am luat decizia ca lucrurile să n-o ia la vale și mai rău. Căzusem la posesie, la atacuri, ne îndepărtam de filosofia noastră”, explica atunci Gică Popescu.