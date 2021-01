Fotbalistul vandut de Dinamo pe 1.6 milioane de euro face orice ca sa revina in Stefan cel Mare: "Daca Dario ma cheama, vin! Imi doresc sa ajung din nou in acel tricou!"

Dinamo ar putea face al doilea transfer din aceasta iarna.

Cu toate ca se afla intr-o situatia dramatica din punct de vedere financiar, echipa din Stefan cel Mare este in continuare este in continuare atractiva pentru fostii 'caini'.

Crescut la juniorii lui Dinamo, Constantin Nica a declarat ca a discutat Dario Bonetti, cel caruia suporterii i-au propus functia de director sportiv, in vederea unei reveniri in 'Groapa'.

"Am vorbit cu Dario chiar dupa Craciun. Stiam ca fanii din programul DDB il vor pe Dario langa echipa, nu stiam insa si de varianta de a prelua chiar banca tehnica. Am o relatie foarte buna cu el. In decembrie m-a sunat sa ma intrebe despre cum a jucat Dinamo.

Am vorbit si dupa Craciun. Acum sunt liber de contract, am plecat de la FC Voluntari la Vojvodina Novi Sad, dar a venit pandemia si m-am intors acasa. Imi doresc sa ajung sa joc din nou in tricoul lui Dinamo. Daca Dario ma cheama, vin! De fapt, pentru Dario as merge oriunde!", a spus Nica pentru playsport.ro.

Nica si Bonetii au o relatie excelenta, italianul fiind cel care l-a promovat pe fundasul dreapta la prima echipa a 'cainilor' in 2012.

Dupa doar un sezon la prima echipa, gratie evolutiilor foarte bune, Nica a fost transferat de Atalanta pentru suma de 1.6 milioane de euro.

Fotbalistul ajuns acum la 27 de ani nu s-a impus insa la Bergamo si a fost imprumutat la mai multe echipe din Serie B, printre care Cesena, Avellino sau Latina, iar in sezonul 2017-2018 s-a intors la Dinamo tot sub forma de imprumut.

Dupa ce si-a reziliat contractul cu clubul din Bergamo, Nica a revenit in Romania si a jucat pentru Dunarea Calarasi si FC Voluntari.

Ultima sa experienta a fost in Serbia la Vojvodina Novi Sad, unde din cauza pandemiei de coronavirus a fost pus pe liber la 1 iulie.