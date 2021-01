BREAKING NEWS: Dragusin RAMANE langa Ronaldo! Semneaza pe 5 ani cu Juventus. Totul devine oficial in cateva zile

Radu Dragusin si Juventus au ajuns la un acord de prelungire a contractului. Romanul va semna cu Juve pentru urmatorii 5 ani, scrie Goal Italia.

Pustiul nascut in 2002 i-a impresionat atat pe conducatori, cat si pe membrii staff-ului tehnic cu maturitatea aratat in joc. Dragusin a prins minute atat in Serie A, cat si in Champions League, iar Pirlo le-a transmis sefilor ca se bazeaza pe el.

Urmarit inca de cand era la juniori de PSG sau Atletico Madrid, Dragusin ar mai fi avut in acest moment variante in Premier League, dar si in Germania, a scris presa italiana. Inclusiv semifinalista Champions League Red Bull Leipzig si l-ar fi dorit!



Dragusin, international roman Under 21, are si meciuri in ultimele doua sezoane la Juventus U21, in Serie C.