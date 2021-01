OFICIAL | Inca o plecare de la FCSB! Fotbalistul comparat cu AGUERO se antreneaza deja cu o alta echipa din Liga 1! Anuntul facut de club

FCSB se mai desparte de un jucator in aceasta pauza de iarna.

FCSB l-a imprumutat pe tanarul atacant Cristian Dumitru (19 ani) la FC Arges, pana la finalul sezonului.

Anuntul a fost facut oficial de clubul pitestean, care a anuntat ca Dumitru s-a alaturat deja lotului.

FC Arges a inceput, marti, stagiul de pregatire la Mogosoaia:

"Incepand de astazi, alaturi de baietii nostri, se pregateste si Cristian Dumitru. Atacantul in varsta de 19 ani a fost imprumutat de FCSB la FC Arges pana la finalul acestui retur de campionat, urmand ca in scurt timp sa fie prezentat oficial. Staff-ul tehnic incearca sa-l integreze cat mai bine in angrenajul echipei noastre, Dumitru putand fi o solutie si la mijlocul terenului", au scris pitestenii, pe site-ul oficial al clubului.

Trei goluri si doua assisturi are Cristi Dumitru in 11 partide jucate pentru FCSB.

"Cristi este un jucator de profilul lui Kun Aguero, fotbalist de care o sa mai auziti si o sa ma citati", spunea MM Stoica, managerul general al FCSB, despre Cristi Dumitru.