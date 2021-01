Detalii de ultima ora despre NEBUNIA care a pus campionatul pe HOLD! Are sau NU FCSB voie sa joace in Liga 1!? Ce s-a intamplat la Arad si reactia lui MM Stoica

Becali spune ca jucatorii si staff-ul FCSB nu au incalcat nicio regula cand au plecat sa se antreneze in Turcia.

00:00 Intr-o situatie similara cu cea a stelistilor, DSP Arad a lasat UTA sa revina fara perioada de carantina din Ungaria dupa un meci jucat chiar vineri cu Szeged. UTA a castigat cu 3-0 partida, prin golurile lui Roger, Rus si Hora. La fel ca si Turcia, Ungaria e in zona galbena, iar persoanele care intra in Romania si nu se 'califica' la exceptii trebuie sa stea 14 zile in carantina.

"Oficialii de la UTA ne-au spus ca au fost la o competitie. Noi consideram competitie un meci amical jucat in alta tara. Pe baza acestui fapt s-a decis ca nu se discuta despre carantina", a explicat directorul DSP Arad, Horia Timis, pentru gsp.ro.

Managerul general al FCSB, Mihai Stoica, a reactionat si el pe Facebook cu un mesaj:\

Patronul e convins ca fotbalistii nu vor avea nicio problema la revenirea in tara si ca autoritatile nu-i vor carantina. Gigi Becali ar trebui sa stea insa cu ceva emotii!

Teodor Negulescu, seful DSP Ilfov, a venit cu explicatii in legatura cu situatia FCSB intr-un interviu acordat gsp.ro.



"Trebuie explicat ca nu oricine se intoarce in Romania dintr-o tara aflata in zona galbena intra automat in carantina. Exista anumite exceptii care se pot face, iar categoriile sau persoanele care beneficiaza de asa ceva sunt clar delimitate de lege. Legea trebuie aplicata strict in litera ei, asa lucram noi. Alte exceptii in afara celor care sunt trecute in lege nu se pot aplica. Un articol nu poti sa-l interpretezi in spiritul lui, trebuie strict cum a fost scris in lege", sustine Negulescu.

Aeroportul Henri Coanda nu se afla in Bucuresti, dar DSP-ul din capitala e cel care ia hotarari in privinta pasagerilor care aterizeaza pe Otopeni.

Becali e sigur ca solutia autoritatilor va fi in favoarea lui si sustine ca FCSB are toate actele care sa-i justifice pozitia. Patronul FCSB sustine ca jucatorii nu vor fi plasati in carantina si ca vor putea sa joace fara probleme in campionat. Cel mai negru scenariu e cel in care DSP ia hotararea de a-i trimite in izolare timp de 10 zile pe toti cei care au facut parte din delegatia FCSB. Ros-albastrii ar rata astfel meciurile cu Astra, Viitorul si FC Voluntari, care ar trebui reprogramate dupa ce fotbalistii vor iesi din carantina.