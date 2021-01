Gane DA DE PAMANT cu conducatorii lui Dinamo dupa o noua promisiune incalcata: "Acesti oameni sunt dusi cu sorcova! Nu avem cu cine sa vorbim!" Ce spune despre situatia lui Camara

Antrenorul dinamovist a vorbit despre situatia tot mai dificila de la echipa din Stefan cel Mare.

Gane a explicat ca spaniolii care conduc clubul nu si-au respectat nici de aceasta data promisiunea. Desi au spus ca pe 8 ianuarie jucatorii si staff-ul vor primi o parte din restante, acest lucru nu s-a intamplat, fapt ce l-a infurtiat pe antrenorul 'cainilor'.

"Nu s-a rezolvat nimic pentru ca de la spanioli nu mai stiu nimic, de cand au plecat de sarbatori nu mai stie nimeni nimic. Cred ca acesti oameni sunt dusi cu sorcova, si la propriu, si la figurat.

Pentru ca nu stiu nimic de ei, nu stiu ce se intampla, sunt undeva prin Spania si nu au mai dat niciun semn, iar mai nou acum a aparut o alta solutie, o alta optiune. Ne-am intalnit cu Dorin Serdean si Cornel Talnar luni, au vrut sa discute cu echipa, au discutat cu jucatorii importanti si li s-a promis ca pana astazi se rezolva. Cel putin doua salarii.

Dupa antrenamentul de azi am avut o intalnire cu Dorin Serdean si cu cativa jucatori si raspunsul a fost acelasi ”n-au intrat, o sa vina.”

Suntem foarte revoltati cu totii. Jucatorii sunt foarte revoltati, au fost suparati, astazi au fost reprosuri la adresa lor, la adresa conducerii si aici exclud DDB-ul pentru ca nu are nimic de aface cu lucrul asta.

Si aici ma refer strict la partea spaniola si mai nou la cea de aici, Dorin Serdean, pentru ca el este presedinte si el a promis lucrurl asta, ca ar avea o solutie care sa nu depinda de banii lui Cortacero si sa rezolve aceste probleme. Si normal ca au fost discutii foarte aprinse si au spus ca nu se poate pana unde poate sa mearga atata nesimtire incat sa fim mintiti?

Am terminat anul in ultimul hal, bataie de joc si macar i-am rugat daca nu au nimic sigur sa nu ne mai minta. Fiecare dupa aia sa decida ce vrea", a spus Gane potrivit Telekom Sport.

Pe de alta parte, antrenorul care l-a inlocuit pe Cosmin Contra pe banca tehnica a alb-rosilor a apreciat eforturile facute se suporterii clubului pentru a rezolva situatia extrem de grea care dureaza deja de 4 luni.

De asemenea, Gane a dezvaluit ca Juan Camara se va intoarce in Romania duminica si va relua pregatirea cu restul colegilor inainte de meciul cu Hermannstadt.

"Sa imi dea din nou jucatorii peste cap cu minciuni si promisiuni, e incredibil ce se intampla. Singurii care in acest moment incearca sa faca ceva din ceea ce promit intr-adevar se tin de cuvat sunt cei din DDB, care inceaca sa ajunga la un acord cu jucatorii, cu cei care au plecat, cu cei care sunt aici, sa ajunga la un acord in asa fel incat sa nu se mearga mult mai departe ca sa vina acele notificari, sa plece jucatorii si alte memorii in scurt timp.

O sa am o discutie cu intreaga echipa sa vedem ce facem, pentru ca nu mai putem continua asa. Sau daca continuam macar sa vedem in ce conditii putem sa continuam, pentru ca lucrurile eu le-am spus de la sfarsitul anului ca lucrurile sunt destul de grave si nu au inteles. Nu am ce sa le reprosez jucatorilor. Tot ceea ce au facut in toata perioada asta, s-au antrenat foarte bine si anul trecut si cum ne-am prezentat la meciuri, cred ca trebuie sa aibe tot respectul tuturor. Toiti baietii sunt prezenti la antrenament, il astept pe Camara, cu care am avut o discutie si va veni duminica.

E o decizie greu de luat pentru ca nu pot sa plec acum si sa las echipa asa cu 4 zile inainte de a incepe returul. Eu vreau sa am o discutie foarte clara maine cu jucatorii sa vedem ce decize putem lua. Se pare ca in clubul asta nu ai cu cine sa discuti. Si aici ma refer strict la cei din Spania si la Dorin SLerdean care e presedinte, nu putem sa discutam nimic. Singurii oameni cu care putem sa avem un dialog corect sunt Eftimescu si cei din DDB. Restul nu avem cu cine. Si daca vrei maine sa reziliezi contractul, cu cine reziliez contractul?", a adaugat antrenorul lui Dinamo.