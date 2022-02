Constantin Nica a rămas cu un gust amar, după experiența de la Dinamo! De ce nu a convins fotbalistul

Fundașul dreapta era, în 2013, una dintre marile speranțe ale fotbalului românesc, fiind cumpărat de Atalanta de la Dinamo pentru 1,6 milioane de euro. La echipa din Bergamo nu a convins, fiind mai apoi cedat sub formă de împrumut la Cesena, Avelino sau Latina Calcio.

Ajuns la 28 de ani, Nica a revenit la Dinamo, pentru al treilea mandat, la începutul sezonului curent, după ce anterior mai evoluase în Ștefan cel Mare în sezonul 2017-2018. Acest sezon a fost însă unul fără reușite.

Mărturisirea lui Constanin Nica

Nica a prins doar un meci la Dinamo, în Cupa României. El a venit la echipă în finalul mandatului lui Dario Bonetti și crede că, dacă acesta ar fi rămas la club, ar fi evoluat mai mult în tricoul echipei inimii sale.

”Am avut ghinionul să mă accidentez înaintea meciului cu FCSB din tur. Și îmi pare rău că nu l-am putut ajuta pe Dario Bonetti, omul care m-a adus. Dacă ar fi rămas el, aș fi putut arăta mai multe. În legătură cu faptul că nu am fost folosit mai deloc, nu am ce să-i reproșez domnului Rednic sau conducerii. Fiecare antrenor răspunde pentru rezultate sale. Tot ce îmi doresc este ca Dinamo să înceapă să facă puncte.

Și atunci când i-am avut antrenori pe Miriuță și Florin Bratu, dar și acum. Dacă vorbim despre prima revenire, pot să spun că, atunci, domnul Negoiță voia să dea șanse mai multe jucătorilor tineri care erau deținuți de Dinamo. Eu aparțineam de Atalanta și am înțeles că locul meu nu prea mai era la Dinamo.

Nu regret nimic, pentru că am revenit acasă. Aveam alte așteptări, dar nu sunt departe de parametri fizici pe care i-am avut în trecut. Acum sunt mult mai matur, am mai multă liniște, am confort și, în continuare, foame de fotbal”, a spus Constantin Nica, pentru Playsport.

În prezent, fundașul dreapta a ajuns la US Pistoiese, în Serie C din Italia, la echipa de pe ultima poziție. Obiectivul lui este să salveze echipa de la retrogradare. Chiar dacă joacă în Serie C, Nica se va duela cu echipe importante din Italia, precum Modena, Reggina, Cesena, Virtus Entella, Pescara ori Siena.

”Am avut mai multe oferte și de la alte echipe din Italia, dar m-a încântat faptul că directorul sportiv și antrenorul de aici mă cunoșteau de pe vremea când evoluam în Serie A pentru Atalanta și Cesena. Aveam discuții și cu echipe din Ucraina, dar în Italia mă simt ca acasă.

Am avut surpriza plăcută să-i aud vorbind despre faptul că am jucat în Serie A, iar acest lucru mă motivează să dau totul la fiecare antrenament. Nivelul de joc din Serie C este unul bun. Aici sunt fotbaliști care au evoluat în Serie A sau Serie B. Nivelul mediu al salariilor este în jur de 4-5000 de euro pe lună, dar sunt și jucători care câștigă mai bine”, a adăugat Nica.

Dinamo, Atalanta, Cesena, Avelino, Latina Calcio, Dunărea Călărași, FC Voluntari și Vijvodina sunt echipele din palmaresul fotbalistului ce deține două selecții pentru echipa națională.