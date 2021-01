Fotbalistul lui Dinamo care a refuzat sa intre pe teren, petrecere cu femei si sampanie! Declaratia SOCANTA care ii va infuria pe fani: "Ma doare in p**a de ei!"

Magaye Gueye a aparut intr-un filmutet in timp ce petrecea alaturi de doua tinere.

Potrivit ProSport, atacantul senegalez a fost surprins spunand cuvinte extrem de urate la adresa clubului la care evolueaza si conducerii.

"Nu sunt platit de Dinamo si ma doare in p…a de ei, ai vazut? Ai vazut, ai vazut negro…Astea doua sunt curvele mele, ai vazut? Imi bag p…a! Asa este frate, asa joc eu fotbal! Intelegi?", a spus Gueye in acel videoclip.

Magaye Gueye este fotbalistul care a refuzat sa intre pe teren in meciul lui Dinamo din '16'-imile Cupei Romaniei contra Viitorului.

Conform antrenorului de atunci al dinamovistilor, Cosmin Contra, senegalezul a acuzat probleme mentale din cauza situatiei financiare foarte grele de la echipa.

"Magaye m-a anuntat sa nu ma bazez pe el. Mi-a zis ca trece printr-o perioada finanicara foarte grea. Asta este situatia. Nu ne putem baza pe jucatori pentru ca nu s-au achitat salariile. Fiecare jucator are problemele lui, mai mari sau ma mici. Fiecare trece cum poate, iar unii clacheaza. Cei care au probleme, clubul trebuie sa fie langa ei", a spus Contra inaintea acelui meci.

Magaye Gueye a semnat cu Dinamo la inceputul lunii octombrie din postura de jucator liber de contract.

Atacantul de 30 de ani a jucat ultima data in Azerbaijan pentru Qarabag. De-a lungul carierei a mai evoluat pentru echipe precum Strasbourg, Everton, Brest, Millwall, Adanaspor, Osmanlispor sau Ankaraspor.

In acest sezon, Gueye a inscris doua goluri pentru Dinamo in 8 meciuri in Liga 1.