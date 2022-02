Magaye Gueye s-a plâns în fața englezilor de condițiile găsite în România: „Am fost într-un loc prost, cu oameni răi!”

Vârful Magaye Gueye (31 de ani) a semnat cu Anagennisi Karditsas, formație din eșalonul secund al Greciei, pe 18 ianuarie 2022, după ce și-a ispășit pedeapsa primită în episodul cocaina.

Gueye a oferit un interviu pentru site-ul lui Everton, club pentru care a evoluat în perioada iulie 2010-ianuarie 2013.

„Când am fost depistat pozitiv la cocaină, prima oară m-am gândit că e o glumă. Eșantionul a arătat că aveam o cantitate extrem de mică în sânge, ceea ce demonstrează faptul că am luat-o involuntar. Acesta a fost și motivul pentru care am primit doar trei luni de suspendare.

Am simțit că celor de la Dinamo nu le păsa cum îmi duc traiul. Am fost dat afară din hotel pentru că nu au plătit.

Îmi spuneau că o să-mi plătească salariul, însă nu mi l-au mai plătit. Mă certam des cu ei și la un moment dat am refuzat să mă mai antrenez.

Am întâlnit oameni răi acolo. Am fost într-un loc prost și atunci ți se pot întâmpla lucruri stupide”, a spus Magaye Gueye, pentru evertonfc.com.

19 meciuri oficiale a disputat Gueye pentru Dinamo și a marcat 3 goluri.

100.000 de euro este cota lui Magaye, potrivit transfermarkt.com. În iunie 2012, acesta valora 2.5 milioane de euro.