La finalul partidei, Gigi Becali și-a vărsat nervii pe Siyabonga Ngezana, chiar dacă fundașul sud-african a deschis scorul în startul partidei.



Finanțatorul roș-albaștrilor a lansat un atac dur la adresa stoperului, pe care îl suspectează că a cerut schimbarea în timpul meciului doar pentru a se menaja în vederea convocării la echipa națională. Ngezana a părăsit terenul în minutul 65, fiind înlocuit de Vlad Chiricheș, iar Becali este convins că totul a făcut parte dintr-un plan al jucătorului.



„Am luat fundaș central, nu mă interesează”



„Eu cred că a făcut la fel, 'nu mai pot', a zis că nu mai poate, la mișto, ca să se ducă acolo la el, la națională. Poate că i-au spus ăia acolo: 'Nu juca'. Nu mai contează, că a avut strategie frumoasă.



Să nu se întoarcă, de la ăștia mă aștept la orice. Am luat fundaș central, mai luăm unul, nu mă interesază Ngezana acum”, a spus Gigi Becali.



FIFA a obligat cluburile să permită jucătorilor să se alăture echipelor naționale cel târziu pe 15 decembrie, iar selecționerul Africii de Sud, Hugo Broos, a confirmat că îl așteaptă pe fundașul FCSB-ului imediat după partida cu olandezii.



Rămâne de văzut cât de gravă este problema medicală a lui Ngezana, care a apărut la interviurile de după meci cu o pungă de gheață la picior, și dacă „amenințarea” lui Becali va avea consecințe asupra viitorului său la FCSB după încheierea turneului final.

