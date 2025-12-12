Arbitrul Radu Petrescu a condus meciul de joi seara dintre Celta Vigo şi Bologna, câştigat cu 2-1 de italieni în Galicia, în cadrul etapei a șasea din grupa unică Europa League.
Portarul român Ionuţ Andrei Radu a fost integralist la gazde, pentru care a deschis scorul Bryan Zaragoza (17).
Bologna a revenit însă în repriza secundă, prin dubla lui Federico Bernardeschi (65 - din penalty și 75).
Radu a fost notat de Sofascore cu 6.2, sub media 6.5 a echipei - a fost a treia cea mai slabă notă de la Celta, după cele ale fundașilor centrali Rodriguez (5.9) și Starfelt (6.0).
Portarul român a fost și avertizat cu un cartonaș galben în minutul 87, pentru un fault.
Rezultatele și marcatorii etapei a şasea din Europa League
Dinamo Zagreb - Betis Sevilla 1-3
Au marcat: Niko Galesic 89, respectiv Sergi Dominguez (autogol) 31, Rodrigo Riquelme 34, Antony 38.
FC Midtjylland - KRC Genk 1-0
A marcat: Gue-sung Cho 17.
FC Utrecht - Nottingham Forest 1-2
Au marcat: Mike van der Hoorn 73, respectiv Arnaud Kalimuendo 52, Igor Jesus 88.
Ferencvaros Budapesta - Glasgow Rangers 2-1
Au marcat: Bence Otvos 45+5, Barnabas Varga 72, respectiv Bojan Miovski 27.
Ludogoreţ Razgrad - PAOK Salonic 3-3
Au marcat: Petar Stanic 33, Olivier Verdon 71, Ivailo Ciocev 77, respectiv Kiril Despodov 39, Alessandro Vogliacco 48, Anestis Mythou 90.
OGC Nice - Sporting Braga 0-1
A marcat: Pau Victor 28.
Sturm Graz - Steaua Roşie Belgrad 0-1
A marcat: Mirko Ivanic 55.
VfB Stuttgart - Maccabi Tel Aviv 4-1
Au marcat: Lorenz Assignon 24, Tiago Tomas 37, Maximilian Mittelstaedt 50 - penalty, Josha Vagnoman 90+4, respectiv Roy Revivo 52.
Young Boys Berna - Lille OSC 1-0
A marcat: Darian Males 61.
Chris Bedia (Young Boys) a ratat un penalty în min. 35.
Cartonaşe roşii: Tanguy Zoukrou (Young Boys, 90+2), Ayyoub Bouaddi (Lille, 32).
FC Basel - Aston Villa 1-2
Au marcat: Flavius Daniliuc 34, respectiv Evann Guessand 12, Youri Tielemans 53.
Brann Bergen - Fenerbahce Istanbul 0-4
Au marcat: Kerem Akturkoglu 5, Talisca 36, 44, 65.
Cartonaş roşu: Eivind Fauske Helland (Brann) 18.
Celta Vigo - Bologna 1-2
Au marcat: Bryan Zaragoza 17, respectiv Federico Bernardeschi 65 - penalty, 75.
Celtic Glasgow - AS Roma 0-3
Au marcat: Gianluca Mancini 6, Evan Ferguson 36, 45+1.
Arne Engels (Celtic) a ratat un penalty în min. 45+5 (bară).
FCSB - Feyenoord Rotterdam 4-3
Au marcat: Siyabonga Ngezana 11, Mihai Toma 54, Mamadou Thiam 87, Florin Tănase 90+5, respectiv Casper Tengstedt 41, Quinten Timber 44, Leo Sauer 51.
FC Porto - Malmo FF 2-1
Au marcat: Samu Aghehowa 30, 36, respectiv Francisco Moura (autogol) 90+5.
SC Freiburg - Red Bull Salzburg 1-0
A marcat: Philipp Lienhart 50.
Cartonaş roşu: Petar Ratkov (RB) 37.
Olympique Lyon - Go Ahead Eagles 2-1
Au marcat: Afonso Moreira 3, Pavel Sulc 11, respectiv Milan Smit 6.
Panathinaikos Atena - Viktoria Plzen 0-0
Cartonaş roşu: Vaclav Jemelka (Viktoria) 32.
Clasamentul din Europa League