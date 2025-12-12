Arbitrul Radu Petrescu a condus meciul de joi seara dintre Celta Vigo şi Bologna, câştigat cu 2-1 de italieni în Galicia, în cadrul etapei a șasea din grupa unică Europa League.

Portarul român Ionuţ Andrei Radu a fost integralist la gazde, pentru care a deschis scorul Bryan Zaragoza (17).

Bologna a revenit însă în repriza secundă, prin dubla lui Federico Bernardeschi (65 - din penalty și 75).

Radu a fost notat de Sofascore cu 6.2, sub media 6.5 a echipei - a fost a treia cea mai slabă notă de la Celta, după cele ale fundașilor centrali Rodriguez (5.9) și Starfelt (6.0).

Portarul român a fost și avertizat cu un cartonaș galben în minutul 87, pentru un fault.

