Ionuț Andrei Radu a dat de greu &icirc;n Celta Vigo - Bologna din Europa League! Nota primită de portarul rom&acirc;n Europa League
Goalkeeper-ul naționalei nu a mai făcut un meci bun de data aceasta.

Arbitrul Radu Petrescu a condus meciul de joi seara dintre Celta Vigo şi Bologna, câştigat cu 2-1 de italieni în Galicia, în cadrul etapei a șasea din grupa unică Europa League.

Portarul român Ionuţ Andrei Radu a fost integralist la gazde, pentru care a deschis scorul Bryan Zaragoza (17). 

Bologna a revenit însă în repriza secundă, prin dubla lui Federico Bernardeschi (65 - din penalty și 75).

Radu a fost notat de Sofascore cu 6.2, sub media 6.5 a echipei - a fost a treia cea mai slabă notă de la Celta, după cele ale fundașilor centrali Rodriguez (5.9) și Starfelt (6.0).

Portarul român a fost și avertizat cu un cartonaș galben în minutul 87, pentru un fault.

Rezultatele și marcatorii etapei a şasea din Europa League

Dinamo Zagreb - Betis Sevilla 1-3

Au marcat: Niko Galesic 89, respectiv Sergi Dominguez (autogol) 31, Rodrigo Riquelme 34, Antony 38.

FC Midtjylland - KRC Genk 1-0

A marcat: Gue-sung Cho 17.

FC Utrecht - Nottingham Forest 1-2

Au marcat: Mike van der Hoorn 73, respectiv Arnaud Kalimuendo 52, Igor Jesus 88.

Ferencvaros Budapesta - Glasgow Rangers 2-1

Au marcat: Bence Otvos 45+5, Barnabas Varga 72, respectiv Bojan Miovski 27.

Ludogoreţ Razgrad - PAOK Salonic 3-3

Au marcat: Petar Stanic 33, Olivier Verdon 71, Ivailo Ciocev 77, respectiv Kiril Despodov 39, Alessandro Vogliacco 48, Anestis Mythou 90.

OGC Nice - Sporting Braga 0-1

A marcat: Pau Victor 28.

Sturm Graz - Steaua Roşie Belgrad 0-1

A marcat: Mirko Ivanic 55.

VfB Stuttgart - Maccabi Tel Aviv 4-1

Au marcat: Lorenz Assignon 24, Tiago Tomas 37, Maximilian Mittelstaedt 50 - penalty, Josha Vagnoman 90+4, respectiv Roy Revivo 52.

Young Boys Berna - Lille OSC 1-0

A marcat: Darian Males 61.

Chris Bedia (Young Boys) a ratat un penalty în min. 35.

Cartonaşe roşii: Tanguy Zoukrou (Young Boys, 90+2), Ayyoub Bouaddi (Lille, 32).

FC Basel - Aston Villa 1-2

Au marcat: Flavius Daniliuc 34, respectiv Evann Guessand 12, Youri Tielemans 53.

Brann Bergen - Fenerbahce Istanbul 0-4

Au marcat: Kerem Akturkoglu 5, Talisca 36, 44, 65.

Cartonaş roşu: Eivind Fauske Helland (Brann) 18.

Celta Vigo - Bologna 1-2

Au marcat: Bryan Zaragoza 17, respectiv Federico Bernardeschi 65 - penalty, 75.

Celtic Glasgow - AS Roma 0-3

Au marcat: Gianluca Mancini 6, Evan Ferguson 36, 45+1.

Arne Engels (Celtic) a ratat un penalty în min. 45+5 (bară).

FCSB - Feyenoord Rotterdam 4-3

Au marcat: Siyabonga Ngezana 11, Mihai Toma 54, Mamadou Thiam 87, Florin Tănase 90+5, respectiv Casper Tengstedt 41, Quinten Timber 44, Leo Sauer 51.

FC Porto - Malmo FF 2-1

Au marcat: Samu Aghehowa 30, 36, respectiv Francisco Moura (autogol) 90+5.

SC Freiburg - Red Bull Salzburg 1-0

A marcat: Philipp Lienhart 50.

Cartonaş roşu: Petar Ratkov (RB) 37.

Olympique Lyon - Go Ahead Eagles 2-1

Au marcat: Afonso Moreira 3, Pavel Sulc 11, respectiv Milan Smit 6.

Panathinaikos Atena - Viktoria Plzen 0-0

Cartonaş roşu: Vaclav Jemelka (Viktoria) 32.

Clasamentul din Europa League

Clasamente oferite de Sofascore
Cum arăta echipa-tip a lui Dinamo, campioană invincibilă a României în anii '90: ”El a format acea echipă”
Dinamo și Steaua au făcut instrucție în Cupa României și s-au calificat în sferturile de finală!
Mesajul lui MM Stoica în zorii zilei, după victoria nebună cu Feyenoord: „Cea mai tare revenire!”
Cisotti, tutto per tutti
Toate calculele! Cum se califică FCSB în play-off-ul Europa League după 4-3 cu Feyenoord
Gigi Becali a anunțat transferul imediat după FCSB - Feyenoord 4-3: ”Am semnat contractele”
Fabulos! Încă o victorie pentru Lincoln Red Imps din Gibraltar, aflată pe loc de calificare în primăvara Conference League
Ce a putut să spună Gigi Becali după FCSB - Feyenoord 4-3: „Nu au avut nimic”

OUT de la FCSB? Cei doi jucători care l-au supărat pe Gigi Becali la meciul cu Feyenoord: ”Nu mai cred în el!” / ”Nu se poate să fii atât de slab!”

Gigi Becali, decizie uriașă după FCSB – Feyenoord: ”Îi spun să rămână!”

FCSB - Feyenoord 4-3 | Revenire INCREDIBILĂ! Final de poveste pentru roș-albaștrii

Gigi Becali trimite jucători de la FCSB la altă echipă din Superligă: ”Ne-am înțeles”

Balint și Ilie Dumitrescu, fără dubii: „De asta a câștigat FCSB!“



Mesajul lui MM Stoica în zorii zilei, după victoria nebună cu Feyenoord: „Cea mai tare revenire!”
Cisotti, tutto per tutti
Toate calculele! Cum se califică FCSB în play-off-ul Europa League după 4-3 cu Feyenoord
Fabulos! Încă o victorie pentru Lincoln Red Imps din Gibraltar, aflată pe loc de calificare în primăvara Conference League
Olandezii au descris în trei cuvinte ”remontada” din FCSB - Feyenoord
George Pușcaș și Ionuț Andrei Radu au atras toate privirile cu look-ul lor! Și-au extins afacerea comună 
Ionuț Andrei Radu, aspru criticat în Franța după retrogradarea lui Auxerre: „A stricat totul cu două gafe!”
Horațiu Moldovan, în cursă cu Ionuț Radu pentru transferul în Serie B! Italienii au anunțat favoritul: ”El este în plan secund!”
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
„Mi-au înghețat picioarele! Am jucat senzațional!” Concluziile lui Andrei Radu după ce Liverpool a eliminat-o pe Bournemouth din EFL Cup 
Mesaj superb al lui Cremonese după gafa uluitoare a lui Andrei Radu!
stirileprotv Marinescu, despre scrisoarea magistraților: „Este inacceptabilă orice formă de persecuție. Acuzațiile trebuie clarificate”

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

stirileprotv SUA vrea să ceară turiștilor istoricul de pe rețelele sociale din ultimii 5 ani pentru a intra în țară. „Cenzură pură”

stirileprotv Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta"

