FCSB - Astra, LIVE TEXT de la ora 20:00 | Absenta importanta la FCSB! Un titular s-a accidentat si va rata primul meci oficial din 2021! Echipele probabile

In aceasta seara, de la ora 20:00, FCSB primeste vizita celor de la Astra in ultimul meci al etapei a 16-a.

Inaintea acestui meci, FCSB este lider in Liga 1, cu 34 de puncte, fiind la egalitate cu CFR Cluj, care are insa un meci in plus. In ultimele trei etape ale turului de campionat, ros-albastrii au obtinut o singura victorie, cu Universitatea Craiova, fiind invinsa de CFR Cluj si remizand cu Sepsi Sf. Gheorghe.

Astra ocupa locul 12, cu doar 16 puncte, insa a avut un parcurs bun in ultimele meciuri din 2020. Echipa lui Eugen Neagoe este invinsa de 6 etape in Liga 1, reusind 3 victorii si 3 remize.

In ceea ce priveste transferurile facute de cele doua echipe, in pauza competitionala din aceasta iarna, FCSB a reusit transferul fundasului Risto Radunovic de la Astra, in timp ce giugiuvenii i-au adus pe fundasul Momcilo Raspopovic si pe atacantul Sulejman Krpic.

Potrivit AS.ro, Toni Petrea nu se va putea baza in aceasta seara pe unul dintre cei mai importanti fotbalisti din lot. Olimpiu Morutan a resimtit dureri la un picior si, cel mai probabil, nu va evolua in aceasta seara, urmand a fi menajat de staff-ul ros-albastrilor.

Partida dintre FCSB si Astra este programata de la ora 20:00 si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Echipele probabile:

FCSB: Vlad - Cretu, Cristea, Miron, Radunovic - Simion, Vina, Olaru - Man, Tanase, Coman

Astra: Lazar - Sousa, Graovac, Gaman, Dima - Crepulja - Bruno, Gheorghe, Budescu, Riza - Azulay