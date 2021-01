Oferta INCREDIBILA din Liga 1 pentru Victor Piturca! Ce club incearca sa-l convinga sa semneze la un an de la despartirea de Craiova

Victor Piturca ar putea reveni in antrenorat la un an de la despartirea de Universitatea Craiova.

Fostul selectioner este dorit in Liga 1 de catre cei de la FC Hermannstadt, care s-au despartit de Ruben Albes dupa infrangerea cu 2-0 in fata celor de la Dinamo.

Potrivit Telekom Sport, sibienii incearca sa dea lovitura prin transferul lui Piturca, insa este greu de crezut ca antrenorul va alege sa mearga la echipa care ocupa acum locul 14 in clasamentul Ligii 1, cu 15 puncte.

Victor Piturca nu a mai antrenat nicio echipa de la despartirea de Universitatea Craiova, care a avut loc in ianuarie 2020. Tehnicianul in varsta de 64 de ani a plecat din Banie din cauza ca nu era multumit de lotul pe care il avea la dispozitie.

In aceste conditii, tinand cont de lotul celor de la FC Hermannstadt, care are nevoie de intariri, echipa are sanse minime sa reuseasca sa-l aduca pe banca tehnica pe fostul selectioner.

In plus, Victor Piturca ar fi mai tentat de o oferta din strainatate. El a mai antrenat-o, de-a lungul carierei, pe Al Ittihad, in Arabia Saudita.