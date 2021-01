EXCLUSIV | "E greu sa progresam daca toata inteligenta s-a adunat la o singura echipa!" Mihai Rotaru arunca sageti spre FCSB! Cum raspunde acuzatiilor lui Mihai Stoica

Mihai Rotaru a comentat la Pro X situatia celor de la FCSB care au scapat de carantina la revenirea din cantonamentul in Antalya.

Patronul Universitatii Craiova a vorbit si despre motivele pentru care Universitatea Craiova a ales sa nu plece in cantonament in Turcia, asa cum au facut cei de la FCSB, desi aveau programata o perioada de pregatire in strainatate.

Rotaru a raspuns si acuzatiilor oficialilor ros-albastri, care au atras atentia asupra faptului ca oltenii au jucat un amical intr-o localitate aflata in carantina.

"Noi aveam programat un cantonament de pe 28 decembrie pana cu o zi inainte de primul meci. In momentul in care Turcia a intrat pe lista tarilor galbene, noi am amanat acel cantonament. Am vrut sa luam o derogare de la DSP si nu ni s-a dat nicio aprobare sa plecam. Nu am pierdut banii, pentru ca nu au fost probleme, s-a anulat fara pierdere pentru ca mergem de multi ani acolo.

Ne-au deranjat declaratiile. E greu sa progresam daca toata inteligenta s-a adunat la un loc, iar noi ceilalti suntem prosti. S-a spus ca sunt doi oameni destepti in Liga 1 si amandoi la aceeasi echipa... Asta e, o sa incercam si noi sa ne desteptam.

Am fost acuzati ca am jucat intr-o localitate galbena. Nu exista decat tari galbene si localitati in carantina, apoi noi nici n-am jucat la Mogosoaia, ci la Buftea, care nu e in carantina. E una dintre localitatile din Ilfov care nu a fost si nu este in carantina. Asadar, nu am jucat intr-o localitate carantinata.

Nu vom face asta, nu vom pleca in cantonament programand un meci amical pentru a scapa de carantina, vom respecta legile intotdeauna. Putem spune ca avem de a face cu o bubita mica acum. Aceasta se poate face mare si se poate sparge daca facem toti la fel. Noi nu ne-am asuma acest risc, nu am merge pe vorbele cuiva care ne sfatuieste la o cafea, la un pahar, sa fentam legile", a declarat Mihai Rotaru la Ora exacta in sport.