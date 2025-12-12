Printre cei care au analizat prestația nerazzurrilor s-a numărat și legendarul Beppe Bergomi, fost căpitan al lui Inter, care a vorbit deschis despre echipa lui Cristian Chivu și despre dificultățile întâmpinate în duelul cu „cormoranii”.



Meciul a fost decis de un penalty controversat acordat pe final, după intervenția VAR. Florian Wirtz s-a prăbușit în careu în urma unui duel cu Alessandro Bastoni, iar arbitrul Felix Zwayer, chemat la monitor, a dictat lovitura de la 11 metri. Dominik Szoboszlai a transformat fără emoții și a adus victoria.



Legendarul Beppe Bergomi nu se ascunde: „Chivu m-a surprins!”



Invitat în studioul Sky Sport, Bergomi a comentat atât faza decisivă, cât și abordarea lui Chivu. Italianul a recunoscut că a fost surprins de deciziile tehnicianului român.



„Am fost surprins de Interul lui Chivu. Vorbim despre echipa cu cea mai mare medie de vârstă, iar față de meciul din campionat cu Como a existat o singură modificare în primul 11. Contra lui Como au făcut un meci excelent ca intensitate, dar Como este o echipă tânără, care te obligă să alergi mult.



După doar 20 de minute cu Liverpool, Inter a fost nevoită să facă două schimbări din cauza accidentărilor. Ca să mergi mai departe în toate competițiile, trebuie să ai curaj și să îndrăznești mai mult”, a declarat Bergomi.



Pentru Inter, eșecul cu Liverpool este al doilea consecutiv în Champions League, după 1-2 cu Atletico Madrid, iar situația din clasament devine tot mai complicată. Echipa lui Cristian Chivu a coborât pe locul 6, cu 12 puncte.



Nici în Serie A lucrurile nu arată mai bine. Inter a picat pe locul 3, după ce AC Milan a preluat șefia clasamentului. Pentru băieții lui Chivu urmează un duel „românesc” cu Genoa, echipa patronată de Dan Șucu.



Cele două formații se vor întâlni duminică, 14 decembrie, în cadrul etapei #15 din Serie A, nu mai devreme de ora 19:00.


