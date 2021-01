HOT | Noua iubita a lui Dominic Thiem este o acrobata de top, Lilly-Paul Roncalli 

Noua iubita a lui Dominic Thiem este acrobata de circ si castigatoarea concursului Let's Dance 2020.

Al treilea jucator al lumii, austriacul Dominic Thiem a dezvaluit pe Instagram ca este intr-o noua relatie romantica. Noua sa iubita este acrobata de circ si patinatoare, castigatoarea concursului Let's Dance 2020, Lilly-Paul Roncalli.

Prietena tenismenului austriac este nascuta in Germania, dar are de asemenea origini italiene. Lilly-Paul Roncalli are 22 de ani, fiind cu cinci ani mai tanara decat Dominic Thiem si este urmarita de aproximativ 153,000 de oameni pe Instagram.

"Ultimele saptamani au fost foarte frumoase, totul e nou. In acest moment nu simt nevoia de a spune altceva despre asta," a afirmat Dominic Thiem cu putin timp inainte de a se deplasa inspre Australia.

Finalist la Australian Open si campion la US Open in sezonul anterior, Dominic Thiem viseaza la castigarea trofeului de la Melbourne in acest an, performanta care i-ar putea aduce locul 2 al ierarhiei mondiale, in cazul in care Rafael Nadal nu ar reusi sa se califice in semifinale.

In trecut, Dominic Thiem a fost intr-o relatie cu jucatoarea franceza, Kristina Mladenovic, de care s-a despartit motivand lipsa timpului petrecut impreuna, ambii conducand un stil de viata activ, dedicandu-si marea parte a zilelor carierei de tenismeni profesionisti.

La sfarsitul acestei luni, Dominic Thiem va participa la un turneu amical alaturi de Simona Halep si alti sase jucatori de top din ATP si WTA, printre care Naomi Osaka, Serena Williams, Rafael Nadal si Novak Djokovic.