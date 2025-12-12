Sezonul european 2015/2016 a rămas unul dintre cele mai dezamăgitoare din istoria recentă a FCSB-ului. Atunci, roș-albaștri ratau calificarea în grupele oricărei competiții UEFA.

La aproape zece ani distanță, Gregory Tade a vorbit deschis despre ce s-a întâmplat în vestiar și despre rolul avut de Mirel Rădoi, aflat atunci la început de drum ca antrenor principal.



Gregory Tade: „Gigi Becali a început să vorbească mult”



FCSB a pornit în preliminariile Ligii Campionilor, unde a trecut cu emoții de AS Trencin, dar a fost eliminată clar de Partizan Belgrad în turul al treilea preliminar. Coborâtă în play-off-ul Europa League, echipa bucureșteană a suferit o înfrângere dură pe Arena Națională, 0-3 cu Rosenborg, rezultat care a pus capăt definitiv visului european.



Într-un interviu acordat pentru Sport.ro, Tade a explicat motivele prăbușirii. Atacantul francez a vorbit despre presiunea uriașă existentă în jurul echipei și despre intervențiile constante ale lui Gigi Becali, care au afectat stabilitatea grupului.



„La FCSB, Mirel Rădoi era la prima lui experiență ca antrenor principal. Am început bine, dar apoi Gigi Becali a început să vorbească mult, să se bage peste tot și a făcut lucrurile complicate pentru echipă. Au apărut probleme cu unii jucători, nu ne-am calificat în Europa și totul s-a dus la vale. Dar ca om, Mirel e foarte bun, foarte respectuos. Știam că va ajunge un antrenor mare”, a declarat Tade pentru Sport.ro.



Ajuns la FCSB după ce fusese golgheterul Ligii 1 cu CFR Cluj, Gregory Tade nu a reușit să confirme așteptările în tricoul roș-albastru. A adunat 37 de meciuri, a marcat șapte goluri și a oferit cinci pase decisive, iar după un singur sezon a părăsit clubul.



Ulterior, francezul a evoluat în Qatar și Israel, iar în 2019 a revenit în România, la Dinamo, fără să apuce însă să joace vreun minut pentru formația din Ștefan cel Mare.



