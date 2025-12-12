Cele două formații se vor duela pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj Napoca, în cadrul etapei #20 din Superliga României. Este primul meci al rundei, iar fanii vor putea urmări meciul nu mai devreme de ora 20:30.

CFR Cluj - Csikszereda, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:30!



CFR Cluj ocupă locul 11 în campionat și au înregistrat patru doar patru victorii în 19 meciuri, cu opt remize și șapte înfrângeri în cont. În ultimele cinci meciuri, ardelenii au două victorii, două înfrângeri și un egal.



La poli opuși, Csikszereda Miercurea Ciuc, echipă nou promovată, ocupă locul #14 în campionat cu 16 puncte și au doar o victorie în ultimele cinci meciuri jucate. Băieții lui Robert Ilyes au un al doilea cel mai slab golaveraj din ligă (-20), obținut din nouă înfrângeri, șapte remize și doar trei victorii.



Cele două echipe s-au întâlnim doar o dată în istoria lor, chiar în turul campionatului, meci ce se termina cu un spectaculos 2-2, cu gazdele egalând în minutul 90+9 după un penalty transformat de Paszka.

