Darren Cahill, mai iubit in Romania decat in propria tara: "Aici sunt doar fiul unui fost sportiv, acolo sunt antrenorul Simonei Halep!"

Darren Cahill a admis ca este o figura mai importanta in Romania decat in Australia.

Darren Cahill se bucura de tratamentul pe care il primeste din partea fanilor romani ai Simonei Halep. Spre deosebire de tara natala, unde tehnicianul actualului numar 2 WTA este cunoscut drept fiul unui fost jucator de fotbal australian, in Romania oamenii il recunosc pentru rezultatele obtinute alaturi de cea mai buna jucatoare de tenis din istoria tarii noastre.

"Simona Halep nu a mai iesit din top 5 in ultimii 5-6 ani. Pentru o jucatoare de inaltimea ei, care nu are o arma importanta, sa ramana aici si sa castige in continuare este ceva demn de laudat. Nu este deloc usor. Vezi multe jucatoare care au un an, doi ani buni, iar apoi coboara, pentru ca e foarte dificil sa rezisti fizic la acest nivel. Dar Simona nu a facut asta, a continuat sa castige si uraste sa piarda. Se enerveaza rau cand pierde, din acest motiv lupta pana la ultima picatura ca sa castige”, a declarat Darren Cahill, conform Spot Media.

"Sunt un nume mai mare in Romania decat in Australia. In Australia sunt fiul lui Jack (n.r. un fost important jucator de fotbal australian), dar sunt mult mai fericit ca in Romania sunt antrenorul Simonei," a lamurit tehnicianul alaturi de care Simona Halep a castigat primul Grand Slam al carierei, la Paris in 2018.

Relatia dintre Simona Halep si Darren Cahill va fi reconsolidata de revederea lor la Adelaide, unde acestia vor efectua carantina obligatorie premergatoare turneelor din Australia, care se va incheia in intervalul 28-29 ianuarie. "Nu as putea fi mai fericita, acum ca am ajuns in Australia. Multumesc mult Federatiei Australiene de Tenis si tuturor celor care au ajutat la acest turneu. Imi voi incepe carantina in frumosul oras al lui Darren, Adelaide," a notat Simona Halep pe Twitter.

