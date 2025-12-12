Florin Tănase a fost cel care a dat lovitura în prelungiri și a adus trei puncte mari pentru campioana României, care rămâne ”în cărți” pentru locurile care asigură prezența la barajul pentru optimi, în ciuda faptului că urmează două meciuri dificile, cu Dinamo Zagreb în deplasare și cu Fenerbahce acasă.



Gigi Becali: ”Îi mai facem un contract lui Edjouma”



După meci, Gigi Becali s-a arătat entuziasmant de prestația lui Malcom Edjouma (29 de ani), trimis în teren la 2-3 în locul accidentatului Mihai Lixandru. După acest meci, mijlocașul francez a ”câștigat” un nou contract la FCSB.



Finanțatorul campioanei României e gata să-i ofere o nouă înțelegere mijlocașului care ar fi trebuit să plece de la echipă în această iarnă.



”Malcom a schimbat tot jocul! Dacă nu găseste echipă, pentru ce a făcut în seara asta, poate rămâne la noi până își găsește echipă. Mai facem un contract", a spus Becali, la Digi Sport.



FCSB continuă să spere la calificarea în play-off-ul Europa League după succesul cu Feyenoord



FCSB a urcat pe locul 27 în grupa unică din Europa League, după victoria de senzație de joi seara obținută pe Arena Națională, scor 4-3, împotriva grupării olandeze Feyenoord.



După șase etape parcurse în faza ligii, campioana en-titre a ajuns la șase puncte în competiție și se află la doar o „lungime” distanță de Celtic, ocupanta poziției a 24-a.



La încheierea fazei ligii, primele 8 clasate se califică direct în optimile Europa League. Formațiile clasate pe locurile 9-24 ajung în play-off-ul Europa League, unde se vor lupta în dublă manșă pentru un loc în optimi.

