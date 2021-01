Urmarita de 1,6 milioane de oameni pe Instagram, Simona Halep urmareste postarile unei singure persoane: cine este proprietarul acelui cont

Simona Halep nu foloseste retelele sociale la fel ca majoritatea celorlalti utilizatori.

Campioana en-titre a turneului de la Wimbledon, Simona Halep este urmarita de nu mai putin de 1,6 milioane de persoane pe Instagram. Spre deosebire de majoritatea celorlalti utilizatori ai acestei retele sociale, numarul 2 WTA are un news feed aproape gol, prin faptul ca urmareste un singur cont.

Unica persoana urmarita de Simona Halep pe Instagram este tocmai fiica antrenorului sau, Tahlia Cahill, al carei cont este privat si numara aproximativ 1200 de urmaritori.

Fiica lui Darren Cahill, Tahlia s-a intristat in urma cu doi ani la auzirea vestii ca tatal sau a intrerupt parteneriatul cu Simona Halep pentru a putea petrece mai mult timp acasa. "Simona a fost adoptata de familia mea, sa fiu sincer. Fiica mea a inceput sa planga in momentul in care i-am spus ca nu o sa mai fiu antrenorul lui Simo. I-am spus 'voi fi acasa cu tine'. Halep e parte din familia noastra", a declarat Cahill pentru newyorker.com.

Pe Twitter, Simona Halep are o audienta de aproape 400,000 de persoane, iar romanca urmareste doar postarile publicate de catre Darren Cahill si Rishi Jaitly, acesta din urma fiind CEO al companiei Times Bridge.