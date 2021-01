Cum s-a prezentat FCSB la amicalul din Antalya! Detaliile care il contrazic pe Mihai Stoica 

FCSB a scapat de carantina dupa cantonamentul in Antalya.

Ros-albastrii au disputat un amical cu o echipa din liga a 4-a din Turcia, Kemerspor, castigat cu scorul de 3-2 dupa o dubla a lui Oaida si un penalty transformat de Vina.

Oficialii celor de la FCSB s-au contrazis dupa revenirea in tara cu privire la momentul in care a fost programata aceasta partida de pregatire. Pe de o parte, Gigi Becali a spus ca meciul a fost programat dupa ce s-a vehiculat ideea ca fotbalistii vor fi carantinati in cazul in care nu au mers in Antalya pentru a participa la vreo competitie internationala.

De cealalta parte, Mihai Stoica a spus ca duelul a fost stabilit dinainte de plecarea in cantonament, staff-ul avand scopul de a-i testa pe cei care nu se vor afla in primul 11 pentru meciul cu Astra.

Potrivit GSP, trei amanunte care sunt vizibile in fotografiile postate pe pagina de Facebook a celor de la FCSB il contrazic pe managerul echipei.

Jucatorii s-au prezentat la amical intr-un echipament diferit de cel in care intra de obicei pe teren. Mai mult decat atat, capitanul echipei, Ovidiu Popescu, nu a avut nici banderola si nici fanionul pe care ros-albastrii l-au oferit in toate partidele de pregatire disputate recent.

Aceste detalii confirma spusele lui Gigi Becali, care a recunoscut ca meciul ar fi fost pregatit pe ultima suta de metri.