Fotbalistii romani se antreneaza in sufragerie, Tucudean are o baza sportiva a lui

Atacantul lui CFR Cluj este cel mai bogat fotbalist din Liga 1.

In timp ce alti fotbalisti din Liga 1 se declara plictisiti in perioada de izolare, pentru ca trebuie sa isi mentina conditia fizica facand miscare in sufragerie, in curti mici sau cu alergari in jurul blocului, atacantul campioanei Romaniei are o baza sportiva in proprietatea sa. Familia lui George Tucudean detine mai multe afaceri in judetul Arad, printre care si o baza sportiva. Gemi Sport se gaseste in cartierul Zona 300 din Arad, aproape de malul raului Mures, si are echipamente de fitness, clase de aerobic si bodybuilding, bazine de inot interioare si exterioare, sauna, jacuzzi si spa, bazine cu apa termala si un teren de squash.

Desi castiga doar 20.000 de euro pe luna si, probabil, in perioada urmatoare ii va fi micsorata remuneratia, Tucudean este unul dintre cei mai bogati fotbalisti din Liga 1, pentru ca familia sa are o avere estimata la 80-90 de milioane de euro. Aceasta detine mai multe afaceri din zona de vest a Romaniei: o fabrica de mobila cu vanzari la export de zeci de milioane de euro pe an; un strand si un hotel de 5 stele, cu 80 de camere, in municipiul Arad; podgorii de lux la Masca-Maderat, cu 80 de hectare de teren, in care se investesc zeci de milioane de euro; conacul „Castelul lui Ispravnic” de la Siria, care va avea locuri de cazare, sala de conferinte, ballroom, parc de aventuri, restaurant si pivnita complet restaurata; o livada de 180 de hectare la Cuied: ferme de porci si vite la Ineu si Sebis; tesatorii, tamplarii si investitii imobiliare.

In garajul fotbalistului, un impatimit al bolizilor si al automobilismului, se gasesc masini de sute de mii de euro, precum Mercedes S Coupe, Ferrari 458, Porsche Panamera, Audi R8, BMW X6, Range Rover Sport sau motocicleta Harley Davidson. In ultimele doua sezoane, triplul campion al Romaniei cu FCSB, Viitorul si CFR Cluj a avut probleme de sanatate, el fiind operat la Viena pentru a i se corecta o anomalie congenitala a activitatii cardiace, extrem de periculoasa.