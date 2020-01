CFR se bazeaza in 2020 si pe golgeterul Tucudean, care a reluat azi antrenamentele sub comanda lui Dan Petrescu.

Retras temporar in septembrie din cauza temerilor pe care le avea dupa operatia suferita la inima, Tucudean s-a intors la pregatiri. Atacantul vrea sa intre in ritmul normal de antrenamente si sa fie luat in calcul de Super Dan inclusiv pentru dubla cu Sevilla din Europa League!



Tucudean (28 de ani) este golgeterul CFR-ului in ultimele doua sezoane.