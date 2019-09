"Situatia ma depaseste, la antrenamente nu a avut nicio problema" Ipoteza-soc lansata de Dan Petrescu in cazul retragerii lui Tucudean

George Tucudean a anuntat ca se retrage temporar din fotbal din cauza problemelor de sanatate.

Dan Petrescu vine cu noi detalii despre starea fotbalistului de la CFR Cluj si spune ca acestra nu va mai juca sigur in acest an.

Mai mult, antrenorul campioanei a avut o declaratie curioasa in privinta lui Tucudean, despre care se stie ca are probleme medicale grave la inima. Atacantul a suferit o interventie chirurgicala in primavara acestui an.

"Clar nu mai joaca anul acesta. El a anuntat ca se retrage momentan. E o problema personala care ma depaseste. Vreau sa joace fotbal, eu l-am cumparat. Daca el crede ca are nevoie de pauza, atunci e o problema pentru noi. La antrenamente dadea niste goluri... Ramaneam socat. Am antrenat si eu niste jucatori. Nicio problema nu a avut la antrenamente", a declarat Dan Petrescu la DigiSport.

George Tuducean s-a operat in primavara acestui an la Viena pentru problemele la inima pe care le are. Atacantul a incercat revenirea pe teren, insa a anuntat ulterior ca va lua o pauza profesionala pentru a-si reveni complet.