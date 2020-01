Tucudean, primul gol de la revenirea la CFR! Clujenii au jucat ultimul amical al iernii cu irlandezii de la Dundalk! Care a fost scorul final

CFR Cluj a jucat astazi un amical cu Dundalk.

Clujenii au jucat ultimul amical al iernii, inaintea duelului din Liga 1 cu FCSB. Echipa din Gruia s-a impus in fata lui Dundalk cu 2-1.

Irlandezii au deschis scorul in minutul 26, prin Boyle. Pentru clujeni a marcat Tucudean (73') si Petrila (88'). George Tucudean a fost in fata primului gol de la revenire. Atacantul s-a retras temporar din fotbal, dupa interventiile chirurgicale suferite la inima.

Tucudean are un singur gol marcat in acest sezon de Liga 1, reusit in partida cu Chindia Targoviste, din luna august a anului trecut.