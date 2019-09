Noi dezvaluiri despre George Tucudean: "Avea atacuri de panica si palpitatii, e greu sa te gandesti la fotbal" Atacantul campioanei se retrage temporar din fotbal

CFR Cluj a anuntat luni, printr-un comunicat de presa, retragerea temporara a lui George Tucudean din cauza problemelor de sanatate.

Atacantul campioanei are din nou probleme cardiace.

Alexandru Chipciu a dezvaluit ca problemele lui Tucudean nu sunt o noutate si ca din discutiile pe care le-a purtat in timpul selectiilor trecute la nationala, a aflat mai multe despre clipele grele prin care trecea coechipierul sau.

"Am vorbit cu Tucu foarte mult la selectiile trecute, pentru ca si eu am avut o perioada grea dupa ce a murit tata, cu ganduri si ganduri si asa e, cand iti e viata pusa in pericol, cu atacuri de panica si cu palpitalii, e greu sa te gandesti la fotbal. Si cred ca oricine ar fi facut acelasi lucru in locul lui, are copii, are o familie frumoasa, multi bani, e cam greu sa mai risti cand ai aceste lucruri in spate.

Daca nu aveai nimic, poate o mai riscai, dar asa e cam greu. Sa speram ca va fi bine dupa aceasta a doua operatie pe care a avut-o si cand va reveni o va face 100%", a spus Chipciu despre situatia lui Tucudean.

Comunicatul oficial al celor de la CFR Cluj

"Clubul CFR 1907 Cluj anunta faptul ca atacantul nostru George Tucudean va lua o pauza de la activitatea fotbalistica! Totul vine ca urmare a problemelor de sanatate aparute in ultimele luni care l-au tinut departe de teren. In perioada care va urma, fotbalistul isi va lua o pauza pentru refacere si pentru a efectua cateva investigatii suplimentare, care sa-i ofere garantia ca poate reveni in fotbal la cel mai inalt nivel", au anuntat cei de la CFR.

Atacantul in varsta de 28 de ani a suferit doua interventii chirurgicale la inima pana in prezent, ceea ce il face serios sa se gandeasca la o retragere.