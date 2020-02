George Tucudean a REVENIT pe teren dupa jumatate de an de absenta, insa nu a putut face diferenta

George Tucudean a revenit pe teren in remiza CFR-ului cu Gaz Metan Medias, dupa 6 luni de absenta. Atacantul a intrat pe teren in minutul 81 al meciului, in locul lui Billel Omrani.

Atacantul nu a mai jucat in Liga 1 din luna august, de la meciul din deplasare cu Sepsi, incheiat 1-1, iar ultimul meci in tricoul ardelenilor l-a jucat pe 28 august, in preliminariile Champions League. Tucudean a jucat in ultimele 10 minute si atunci, in returul echipei sale cu Slavia, pierdut cu 0-1.

Tucudean a fost impiedicat sa joace din cauza problemelor la inima pe care le-a avut, insa Dan Petrescu l-a bagat in meciurile amicale din iarna pentru a se obisnui cu ritmul de joc.