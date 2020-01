"Ei au muncit mai mult decat mine!" A INVIAT si vrea sa devina din nou stalp in atacul CFR-ului! Primele declaratii ale lui Tucudean dupa ce a revenit la antrenamente

George Tucudean a oferit prima declaratie dupa ce a revenit la antrenamentele CFR-ului.

George Tucudean a revenit la antrenamentele celor de la CFR Cluj dupa ce a decis in vara anului trecut sa se retraga temporar din fotbal, din cauza undor operatii pe cord, care insa nu i-au rezolvat problemele de sanatate. Atacantul a spus ca are nevoie de o pauza mai lunga pentru niste analize detaliate. Acesta a revenit dupa jumatate de an de pauza si spera sa joace din nou, cat mai repede, in tricoul campioanei Romaniei.

"Am avut o vacanta mult mai mare si mai lunga decat colegii mei. Sper sa fie bine acum, astept cantonamentul. A fost o placere sa-mi revad colegii, ei au stat si au muncit mult mai mult decat mine. Au realizat ceva important anul trecut si suntem foarte bine pe toate planurile. Trebuie sa o iau treptat, sa fac pregatirea clasica, pentru ca am stat destul de mult. Sper sa fiu bine, asta e cel mai important.

Ma bucur pentru calificarea din Europa League. Am fost intens la ultimul meci, a fost ca atunci cand am luat primul titlu. Imi doresc sanatate, sa fie bine si sanatos. Pentru echipa, imi doresc sa ne indeplinim obiectivele. Mereu am spus ca sunt meciuri grele, si cu Lazio si cu Celtic si cu Rennes, dar acum avem un adversar si mai puternic. Nu am avut noroc la nicio tragere la sorti, dar cand ajungi in aceasta faza a comepetitiei sunt numai echipe bune. Avem sansa noastra, nu se stie niciodata", a declarat George Tucudean.