"E intr-o crestere evidenta, sper sa-l aducem la cel mai inalt nivel!" Petrescu, primele explicatii: de ce n-au prins Chipciu si Tucudean lista UEFA

Venit la Cluj de la Anderlecht in aceasta iarna, Alex Chipciu n-a prins lista UEFA pentru dubla cu Sevilla din Europa League.

Desi s-a intors in forta dupa pauza de 4 luni pe care a luat-o din cauza problemelor cardiace, George Tucudean nu e nici el in lotul de Europa al CFR-ului. Petrescu spune ca cei doi mai au nevoie de timp pentru a ajunge la cea mai buna forma. Chiar daca nu sunt la 100%, Super Dan i-ar fi vrut pe amandoi in lot. Problemele cu fundasii nu l-au lasat, insa.

"Am vazut o crestere in modul cum s-au pregatit Chipciu si Tucudean. Chipciu e intr-o crestere evidenta. Sper sa-l aducem la nivel maxim. Am vrut sa facem si un meci amical. Dar, pe ce teren si unde sa jucam? E greu sa ne mai antrenam pe terenul mare. Nu stiu unde putem gasi un teren incazit sa ne putem antrena.

Ramasesem cu 4 fundasi pe lista UEFA. Burca, Boli, Cestor si Camora. Nu poti sa ai dubla cu Sevilla si sa ai doar 4 fundasi., asa ca i-am adaugat pe Manea si pe Vinicius. A trebuit sa adaugam portar nou. Era riscant sa fi ramas in Arlauskis si intr-un copil, asa ca l-am trecut pe polonez. N-am putut sa fac ce-am vrut eu.

Manea a fost doi ani aici, a jucat meci de meci. Vrea sa joace, la fel ca ceilalti. Nu mai e U21, e o problema, dar trebuie sa se antreneze. De-aia l-am luat, ca sa joace. Sansele sunt foarte mari pentru el in Europa, e singurul fundas dreapta pe care-l avem la dispozitie, sunt sanse mari sa joace", a explicat Petrescu.