Cel mai bun transfer pentru CFR e Tucudean! Ce spune un oficial al FCSB-ului despre DUELUL DE TITLU din prima etapa a lui 2020

FCSB va juca in deplasare la CFR Cluj, duminica, ora 20:00.

Helmut Duckadam vede o lupta la titlu intre FCSB si CFR Cluj. Oficialul ros-albastrilor spune ca un rezultat de egalitate nu ar fi rau in deplasarea de la Cluj si transferul cel mai bun realizat ce echipa din Gruia este revenirea lui Tucudean.

"Sperante la titlu sunt pentru toate echipele. Si noi visam anul asta sa castigam campionatul, din pacate plecam cu un handicap. Avem doi jucatori foarte importanti accidentati, sper ca macar Tanase sa isi revina pana la meciul cu CFR si sa venim cu un rezultat bun de acolo. Cred ca si un rezultat de egalitate nu ar fi rau pentru moral si pentru meciurile urmatoare. Prefer un rezultat de egalitate decat o infrangere. E bine sa incepi cu un rezultat pozitiv, mai ales in deplasare la CFR, ar fi bun pentru moralul echipei. Sigur ca putem sa ne dam seama cam pe unde suntem cu pregatirea, cu forma sportiva si din punctul meu de vedere e foarte important si jocul si rezultatul.

Va trebui Vintila sa fie foarte inspirat, pe cine va folosi in locul lui Ovidiu Popescu, care a facut niste partide foarte bune si va fi o pierdere pentru noi, dar avem o forma buna si daca vom arata aceeasi dorinta de anu trecut, putem sa facem lucruri frumoase.

Daca nu am reusit sa transferam ce ne-am dorit, un atacant central si un mijlocas, mai bine ca am renuntat. Eu cred ca acesti doi jucatori care au venit pot sa ne ajute, atat in aparare cat si la mijloc, cred ca e suficient. A fost o politica buna de data aceasta.

Eu spun ca CFR s-a intarit ca l-a adus pe Tucudean, daca nu va avea probleme va fi un castig pentru CFR. Culio este o pierdere pentru ei, iar Alex Chipciu este un jucator foarte bun, dar aflat la final de cariera si care va trebui sa se impuna ca titular. Eu din cate am vazut nu este pregatit 100% si nu cred ca va incepe. Probabil in play-off va juca si el. Nu ma asteptam sa se intoarca la FCSB, pentru ca are un salariu foarte mare si trebuia sa il astepti, nu puteai sa il aduci ca rezerva si pe cine sa scoatem din echipa? Pe Man? E foarte bine asa, l-a ales CFR si e foarte bine.

Astra are un lot foarte bun, dar nu cred ca poate sa tina ritmul. Ritmul in play-off va fi infernal si cand le vor lipsi 1-2 jucatori nu cred ca vor reusi sa tina pasul. Asta e parerea mea. Principalele favorite la titlu sunt CFR si FCSB, eu asa cred.

Nu cred ca e o favorita, ambele echipe au un respect una fata de cealalta si vom vedea in momentul respectiv unde ne aflam si se poate face o analiza. Si rezultatul, dar si ca joc, atitudine, ne putem face o imagine pentru viitor", a spus Duckadam la PRO X.

FCSB va juca meciurile din play-off in afara Bucurestiului, iar Helmut Duckadam spune ca stadionul de la Pitesti ramane principala optiune:

"Sunt putine variante, probabil ca cea mai plauzibila va ramane Pitesti, care va fi si cel mai apropiat. Altundeva nu vad. Nu cred ca stadionul din Buzau este la nivelul care ar trebui."

"Nimeni nu poate sa conteste talentul lui Alibec"

Oficialul ros-albastrilor a vorbit si despre disputa dintre Gigi Becali si Dani Coman. Gigi Becali spunea ca Alibec strica vestiarul pe unde merge si nu se antreneaza corespunzator, iar Dani Coman a venit rapid cu un raspuns:

"Cu Astra nu se pune problema de o disputa. L-am auzit pe Dani Coman, el isi apara clubul, e normal. Mi-e greu sa dau un raspuns, eu nu am fost in vestiar cu Alibec. E un jucator care are nevoie de foarta multa libertate. In perioada in care Steaua din 85-86-87, am facut o comparatie intre Florin Halagian care era un antrenor foarte strict si intre Emeric Ienei. Avand jucatori cu foarte mare personalitate trebuie sa stii sa vorbesti cu ei. Noi nu ne-am inteles bine cu nea Florin, era prea sever pentru noi.

Nea Emi a stiut cand sa fie maleabil, cand sa-ti dea libertate. Sunt anumiti jucatori cu care trebuie sa ai o atitudine. Probabil ca acolo a gasit mediul cel mai propice, la Astra. Nimeni nu poate sa conteste talentul lui Alibec, acolo se simte bine", a mai spus Duckadam.