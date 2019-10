ULTIMA ORA: Tucudean revine pe teren! Goleadorul CFR-ului a facut marele anunt dupa 3 luni de pauza fortata. Cand va putea juca din nou

George Tucudean (28 de ani) vede din tribune meciul CFR Cluj - Craiova. El s-a fotografiat alaturi de fanii clujeni inaintea partidei.

George Tucudean este pregatit sa revina pe teren dupa 3 luni de pauza. In varsta de 28 de ani, atacantul CFR-ului a fost fortat sa ia o pauza din cauza unor probleme la inima. El spune acum ca va intra din nou pe gazon.

Tucudean ar putea reveni in decembrie

George Tucudean a declarat inaintea meciului CFR Cluj - Craiova ca ar putea reveni la sfarsitul anului pe gazon. Cel mai probabil, el va incepe sa se antreneze din nou alaturi de coechipieri, insa nu va juca pana in a doua parte a sezonului.

In ianuarie-februarie, el va merge in cantonamentul de iarna cu CFR, in Spania.

Tucudean ar putea reveni la capacitate maxima in primavara lui 2020.

9 trofee a cucerit Tucudean in intreaga cariera: 1 titlu cu FCSB, 1 cu Viitorul si 2 cu CFR Cluj