NEWS ALERT Dorința lui Gigi Becali a fost îndeplinită! Se face primul transfer al iernii la FCSB

Dorința lui Gigi Becali a fost &icirc;ndeplinită! Se face primul transfer al iernii la FCSB Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a rezolvat primul transfer al iernii.

TAGS:
andre duarteFCSBGigi BecaliSuperligaTransfer
Din articol

FCSB traversează o perioadă slabă, iar acest lucru se reflectă în rezultatele campioanei României, care a remizat recent pe teren propriu cu Petrolul.

Gigi Becali a anunțat că FCSB se va întări serios în această iarnă, pentru ca echipa campioană a României să își revină la forma din ultimele sezoane.

Primul transfer al iernii s-a rezolvat! Fundașul central semnează cu FCSB

FCSB va aduce un fundaș central la echipă pentru a întări zona unde a avut probleme mari în această stagiune.

Este vorba despre Andre Duarte, care și-a anunțat despărțirea de Ujpest FC, și care s-a înțeles cu echipa bucureșteană pentru a veni liber de contract, conform fanatik.ro.

Formația din Ungaria nu a anunțat despărțirea de fundașul pe care l-a exclus din lot în urmă cu două săptămâni, dar fotbalistul portughez a postat un mesaj pe rețele sociale în care își anunță plecarea de la Ujpest FC.

„Astăzi îmi iau rămas bun de la Ujpest. Clubul care a fost casa mea în ultimele 16 luni. Vreau să le mulțumesc coechipierilor mei și staff-ului pentru toate momentele pe care le-am împărtășit și le-am petrecut împreună.

Iau cu mine prietenii, învățămintele și mândria de a fi reprezentat acest club! Eu și familia mea am fost foarte fericiți aici, am găsit oameni speciali și am creat legături care vor rămâne cu noi pentru totdeauna.

Cu toate acestea, s-au întâmplat și lucruri care nu au fost bune și niciun jucător profesionist nu ar trebui să le ignore. Din acest motiv, ultimele 20 de zile la club au fost, fără îndoială, cele mai grele din întreaga mea carieră. Totuși, acesta nu a fost sfârșitul pe care mi l-am dorit sau la care am visat”, a spus Duarte la plecare.

44 de partide, un gol și o pasă decisivă sunt cifrele fundașului portughez la Ujpest FC.

Andre Duarte este cotat la 1 milion de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Gigi Becali l-a criticat pe Octavian Popescu: „Dacă joci la batjocură, nu mai joci fotbal!”

Gigi Becali a vorbit despre Tavi Popescu, jucător care a fost titular în partida cu Petrolul, dar care a fost înlocuit la pauza meciului.

Omul de afaceri a criticat neglijența din jocul fotbalistului de bandă stânga și a subliniat că dacă nu va juca mai serios nu va mai prinde minte în tricoul lui FCSB.

„Dacă a dat mingea, ultima, la mișto… A dat direct la poartă, din voleu. Astea, când dai așa, înseamnă că joci la mișto. La mine, mai bine să nu dai gol decât să dai cu călcâiul. La mine, chiar dacă dai 3 goluri, dacă dai călcâi te scot.

La mine nu ai voie călcâie. Dar de ce nu ai voie? Pentru că la mine asta înseamnă fotbal neserios! Îți dai seama ce secret s-a aflat, ce s-a descoperit. Fără călcâie. N-ai voie călcâie. Te scot!

A dat mingea aia până la final. O oprești, te duci, dai pas, dai la poartă. El… din prima, nu l-a atacat nimeni, dă din prima de la de 30 de metri. Și asta e batjocură. Adică ultima minge din prima repriză. A dat voleu. Păi asta e batjocură, bă, dacă joci la batjocură, nu mai joci fotbal!”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.ro.

Jucătorul de 22 de ani are 17 meciuri în acest sezon în tricoul FCSB-ului, dar nu a reușit să marcheze încă, oferind doar două pase decisive.

1,4 milioane de euro este cota lui Octavian Popescu, conform Transfermarkt.com.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Primarul care apare în ipostaze intime cu o angajată, în biroul său, e vizat de acuzații grave. Femeia a intrat în concediu
Primarul care apare &icirc;n ipostaze intime cu o angajată, &icirc;n biroul său, e vizat de acuzații grave. Femeia a intrat &icirc;n concediu
ARTICOLE PE SUBIECT
Arbitru cu scandal pentru Steaua Roșie Belgrad - FCSB: 5 roșii &icirc;n derby-ul PSG - OM și un &rdquo;F*ck you&rdquo; ne&icirc;nțeles!
Arbitru cu scandal pentru Steaua Roșie Belgrad - FCSB: 5 roșii în derby-ul PSG - OM și un ”F*ck you” neînțeles!
Lupta la titlu: Rapid și Craiova, principale favorite. FCSB la 14 puncte de lider!
Lupta la titlu: Rapid și Craiova, principale favorite. FCSB la 14 puncte de lider!
FCSB a pus &icirc;n v&acirc;nzare bietele pentru meciul cu Feyenoord! C&acirc;t costă să mergi la partida din Europa League
FCSB a pus în vânzare bietele pentru meciul cu Feyenoord! Cât costă să mergi la partida din Europa League
ULTIMELE STIRI
Adversara FCSB-ului nu s-a ferit să o spună: &bdquo;Nu mai sunt de speriat&rdquo;
Adversara FCSB-ului nu s-a ferit să o spună: „Nu mai sunt de speriat”
Burleanu &icirc;și pregătește cariera politică: cu cine s-a văzut, astăzi
Burleanu își pregătește cariera politică: cu cine s-a văzut, astăzi
Descoperirea americanilor, incredibilă: c&acirc;ți ani are, de fapt, Cristiano Ronaldo
Descoperirea americanilor, incredibilă: câți ani are, de fapt, Cristiano Ronaldo
Marko Dugandzic, show alături de Jesse Lingard &icirc;n Champions League! 4 goluri &icirc;n 30 de minute
Marko Dugandzic, show alături de Jesse Lingard în Champions League! 4 goluri în 30 de minute
Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus Torino și Olympique Marseille joacă azi &icirc;n Champions League!
Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus Torino și Olympique Marseille joacă azi în Champions League!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Inter s-a săturat de gafele lui Sommer și &icirc;i aduce &icirc;nlocuitor. Primul nume de pe lista lui Chivu

Inter s-a săturat de gafele lui Sommer și îi aduce înlocuitor. Primul nume de pe lista lui Chivu

Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: 1,5 milioane de euro

Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"

Și-a anunțat retragerea, iar acum merge la Universitatea Craiova

Și-a anunțat retragerea, iar acum merge la Universitatea Craiova

Decizie de ultimă oră luată de Al Gharafa &icirc;n privința lui Florinel Coman

Decizie de ultimă oră luată de Al Gharafa în privința lui Florinel Coman

&bdquo;Hagi al Emiratelor&ldquo; s-a aprins, c&acirc;nd a auzit de Olăroiu: &bdquo;Imposibil! Nedrept!&ldquo;

„Hagi al Emiratelor“ s-a aprins, când a auzit de Olăroiu: „Imposibil! Nedrept!“

Coman, fază de PlayStation &icirc;n Champions League: Florinel și-a &bdquo;hipnotizat&ldquo; adversarii

Coman, fază de PlayStation în Champions League: Florinel și-a „hipnotizat“ adversarii



Recomandarile redactiei
Descoperirea americanilor, incredibilă: c&acirc;ți ani are, de fapt, Cristiano Ronaldo
Descoperirea americanilor, incredibilă: câți ani are, de fapt, Cristiano Ronaldo
Lucescu o să ia foc: UEFA a anunțat decizia &icirc;n privința lui Michael Oliver, arbitrul meciului cu Bosnia
Lucescu o să ia foc: UEFA a anunțat decizia în privința lui Michael Oliver, arbitrul meciului cu Bosnia
&rdquo;Titanul&rdquo; de 2.02 metri al Rom&acirc;niei, c&acirc;știgător de Champions League cu Dinamo, &icirc;mplinește astăzi 70 de ani!
”Titanul” de 2.02 metri al României, câștigător de Champions League cu Dinamo, împlinește astăzi 70 de ani!
&bdquo;Hagi al Emiratelor&ldquo; s-a aprins, c&acirc;nd a auzit de Olăroiu: &bdquo;Imposibil! Nedrept!&ldquo;
„Hagi al Emiratelor“ s-a aprins, când a auzit de Olăroiu: „Imposibil! Nedrept!“
Coman, fază de PlayStation &icirc;n Champions League: Florinel și-a &bdquo;hipnotizat&ldquo; adversarii
Coman, fază de PlayStation în Champions League: Florinel și-a „hipnotizat“ adversarii
Alte subiecte de interes
Ungurii anunță primul transfer al iernii la FCSB! Fundașul de 1 milion dorit de Becali, scos din lot
Ungurii anunță primul transfer al iernii la FCSB! Fundașul de 1 milion dorit de Becali, scos din lot
Gigi Becali pregătește &bdquo;revoluția&rdquo; de iarnă la FCSB! Cinci transferuri și trei plecări sigure
Gigi Becali pregătește „revoluția” de iarnă la FCSB! Cinci transferuri și trei plecări sigure
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai experimentaților Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
CITESTE SI
Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: &bdquo;Oamenii pot cere un preț mai mic&rdquo;

stirileprotv Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: „Oamenii pot cere un preț mai mic”

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Peste 100 de milionari născuți &icirc;n Rusia au buletine rom&acirc;nești obținute fraudulos. &bdquo;Rom&acirc;nia este poarta de intrare &icirc;n Europa&rdquo;

stirileprotv Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești obținute fraudulos. „România este poarta de intrare în Europa”

Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm &icirc;ntr-o situaţie critică

stirileprotv Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm într-o situaţie critică

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!