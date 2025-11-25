FCSB traversează o perioadă slabă, iar acest lucru se reflectă în rezultatele campioanei României, care a remizat recent pe teren propriu cu Petrolul.

Gigi Becali a anunțat că FCSB se va întări serios în această iarnă, pentru ca echipa campioană a României să își revină la forma din ultimele sezoane.

Primul transfer al iernii s-a rezolvat! Fundașul central semnează cu FCSB

FCSB va aduce un fundaș central la echipă pentru a întări zona unde a avut probleme mari în această stagiune.

Este vorba despre Andre Duarte, care și-a anunțat despărțirea de Ujpest FC, și care s-a înțeles cu echipa bucureșteană pentru a veni liber de contract, conform fanatik.ro.

Formația din Ungaria nu a anunțat despărțirea de fundașul pe care l-a exclus din lot în urmă cu două săptămâni, dar fotbalistul portughez a postat un mesaj pe rețele sociale în care își anunță plecarea de la Ujpest FC.

„Astăzi îmi iau rămas bun de la Ujpest. Clubul care a fost casa mea în ultimele 16 luni. Vreau să le mulțumesc coechipierilor mei și staff-ului pentru toate momentele pe care le-am împărtășit și le-am petrecut împreună.

Iau cu mine prietenii, învățămintele și mândria de a fi reprezentat acest club! Eu și familia mea am fost foarte fericiți aici, am găsit oameni speciali și am creat legături care vor rămâne cu noi pentru totdeauna.

Cu toate acestea, s-au întâmplat și lucruri care nu au fost bune și niciun jucător profesionist nu ar trebui să le ignore. Din acest motiv, ultimele 20 de zile la club au fost, fără îndoială, cele mai grele din întreaga mea carieră. Totuși, acesta nu a fost sfârșitul pe care mi l-am dorit sau la care am visat”, a spus Duarte la plecare.

44 de partide, un gol și o pasă decisivă sunt cifrele fundașului portughez la Ujpest FC.

Andre Duarte este cotat la 1 milion de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

