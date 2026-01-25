Andre Duarte s-a arătat dezamăgit de debutul său ratat la FCSB.

Andre Duarte: ”Debutul nu a fost așa cum mă așteptam!”

Fundașul portughez a mărturisit că nu își explică ușurința cu care ardelenii au ”spart” apărarea roș-albaștrilor, însă a promis că va încerca să își corecteze greșelile pentru următoarele meciuri.

De altfel, fundașul ajuns la FCSB în această iarnă a explicat că înțelege supărarea suporterilor și nu îi învinuiește pentru faptul că au huiduit echipa și pentru că au plecat de la stadion.

”A fost un meci dificil, nu a fost vorba de debutul meu, a fost un meci greu. Am început foarte bine. După gol, am avut două sau trei ocazii, dar nu am marcat. Am primit două goluri foarte ușoare. Apoi, am fost la pământ din punct de vedere mental. Am încercat să intrăm în repriza a doua mai bine.

Am primit două goluri prea ușor. Trebuie să vedem ce am greșit și să încercăm să ne îmbunătățim. Este normal că suporterii au plecat. Nu suntem într-un moment bun. Nu pierdem cu 0-1 sau 1-2, pierdem la diferență mare. Toată lumea e supărată. Ce le putem spune e că vom încerca să muncim mai mult, să luptăm mai mult și să revenim la rezultatele bune.

Pentru mine, când sunt la un club ca ăsta, când pierzi, e o problemă. Trebuie să ne concentrăm pe ce putem îmbunătăți. Nu trebuie să dăm vina pe celălalt. A fost un joc rău pentru mine, mai ales că a fost debutul meu, nu a fost așa cum mă așteptam, dar trebuie să înțelegem că nu suntem într-un moment bun și că trebuie să ne revenim”, a spus Andre Duarte.

