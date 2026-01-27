FCSB a pierdut pe teren propriu duelul cu CFR Cluj cu 1-4, în urma unei partide în care David Miculescu a deschis scorul în minutul 2 la meciului, dar ardelenii au punctat prin Aliev (41'), Korenica (44'), Cordea (49') și Biliboc (90+1').

În urma acestui eșec, FCSB a coborât pe poziția a 11-a în Superliga și se află la cinci puncte de ultimul loc ce duce în play-off.



Basarab Panduru, uluit de ultima decizie luată de Gigi Becali la FCSB



Gigi Becali a fost într- o vizită la baza de antrenament a formației patronate de el și a vorbit aproximativ două ore cu jucătorii și staff-ul campioanei României.

Printre altele, omul de afaceri a comunicat și faptul că Ștefan Târnovanu nu va mai fi portarul titular al roș-albaștrilor pentru următoarele șapte meciuri din sezonul regulat, iar cel care va apăra porta FCSB-ului este Matei Popa.

Basarab Panduru e de părere că decizia luată de Gigi Becali este una care nu va schimba foarte multe la FCSB și o consideră o mișcare făcută în disperare.



„Mi se pare disperarea asta de a încerca orice, chiar dacă are un fundament sau nu are, te bazezi pe ceva sau nu te bazezi. Dacă under-ul nu te ajută în teren, atunci hai să-l încercăm în poartă. Să dăm trei goluri şi să luăm două, că nu e nicio problemă. Disperarea de a nu şti ce să mai faci în momentul ăsta.

Este şansa lui, este norocul vieţii lui. Nu i-ar fi dat nimeni nicio şansă cu Târnovanu la FCSB.”, a declarat Basarab Panduru, conform PrimaSport.ro.

Astfel, în ultimele șapte etape din sezonul regulat, poarta roș-albaștrilor va fi apărată de portarul de 18 ani, Matei Popa, fiul lui Marius Popa, antrenorul de portari de la FCSB. Matei Popa nu a debutat încă la prima echipă a lui FCSB, însă a mers alături de roș-albaștri în cantonamentul din Antalya.

Tatăl său este antrenor cu portarii la FCSB, iar în cariera de fotbalist a trecut pe la mai multe formații din România precum Bihor Oradea, Progresul, Poli Timișoara, Curtea de Argeș, Pandurii sau U Cluj. Marius Popa s-a aflat în lotul României la EURO 2008.

”Mai sunt șapte meciuri. O să fie băiatul ăla al lui Popa. Mi-a zis MM că ce a apărat Târnovanu apăra și el. I-am zis lui Tânovanu că nu e o pedeapsă, este o decizie”, a spus Gigi Becali la baza de pregătire a campioanei României.

