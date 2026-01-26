A refuzat toate ofertele și a semnat cu FCSB: "Chiar dacă erau mai mulți bani"

Ofri Arad (27 de ani), mijlocașul israelian care a jucat ultima dată la Kairat Almaty, a acordat un interviu în țara natală în care a vorbit, printre altele, despre motivele pentru care a acceptat oferta celor de la FCSB.

Ofri Arad, în presa din Israel: "Am ales FCSB chiar dacă aveam oferte mai bune din punct de vedere financiar"



Arad, care duminică nu a fost nici măcar pe foaia de joc la FCSB - CFR Cluj 1-4, spune că a avut propuneri mai avantajoase din punct de vedere financiar, însă a ales campioana României din alte considerente.



"E adevărat, am avut câteva alte oferte din Israel, Orientul Mijlociu, Statele Unite și Europa. Inițial, nu credeam că voi rămâne în Europa pentru că îmi doream ceva nou. Totuși, după discuția pe Zoom cu președintele Consiliului de Administrație (n.r - Mihai Stoica), mi-am dat seama cât de mult mă doresc. Am luat în calcul și alți factori, cum ar fi distanța față de Israel sau faptul că e vorba de o țară unde nu există antisemitism.



Forma echipei nu e una bună, e adevărat, dar e un club mare. Când am auzit că Steaua București (n.r - FCSB), numele mi-a sunat imediat cunoscut. Negocierile au progresat foarte rapid și, chiar dacă am avut oferte mai bune din punct de vedere financiar, am ales Steaua și sunt mulțumit", a spus Ofri Arad, pentru Israel Hayom.

