A refuzat toate ofertele și a semnat cu FCSB: "Chiar dacă erau mai mulți bani"

A refuzat toate ofertele și a semnat cu FCSB: "Chiar dacă erau mai mulți bani"
Doar doi jucători noi au sosit la FCSB în fereastra de mercato din această iarnă, ambii liberi de contract.

FCSB
Ofri Arad (27 de ani), mijlocașul israelian care a jucat ultima dată la Kairat Almaty, a acordat un interviu în țara natală în care a vorbit, printre altele, despre motivele pentru care a acceptat oferta celor de la FCSB.

Ofri Arad, în presa din Israel: "Am ales FCSB chiar dacă aveam oferte mai bune din punct de vedere financiar"

Arad, care duminică nu a fost nici măcar pe foaia de joc la FCSB - CFR Cluj 1-4, spune că a avut propuneri mai avantajoase din punct de vedere financiar, însă a ales campioana României din alte considerente.

"E adevărat, am avut câteva alte oferte din Israel, Orientul Mijlociu, Statele Unite și Europa. Inițial, nu credeam că voi rămâne în Europa pentru că îmi doream ceva nou. Totuși, după discuția pe Zoom cu președintele Consiliului de Administrație (n.r - Mihai Stoica), mi-am dat seama cât de mult mă doresc. Am luat în calcul și alți factori, cum ar fi distanța față de Israel sau faptul că e vorba de o țară unde nu există antisemitism.

Forma echipei nu e una bună, e adevărat, dar e un club mare. Când am auzit că Steaua București (n.r - FCSB), numele mi-a sunat imediat cunoscut. Negocierile au progresat foarte rapid și, chiar dacă am avut oferte mai bune din punct de vedere financiar, am ales Steaua și sunt mulțumit", a spus Ofri Arad, pentru Israel Hayom.

"La negocieri am întrebat despre atmosfera din vestiar"

Mijlocașul cu trei titluri în Israel și două în Kazahstan a dezvăluit și ce l-a întrebat pe Mihai Stoica înainte de a semna cu FCSB.

"La negocieri am întrebat despre atmosfera din vestiar pentru că sunt un jucător experimentat, am câștigat titluri în Israel și Kazahstan și știu cât de important e vestiarul.

Am ajuns într-o perioadă complicată pentru că echipa nu e într-o formă bună, dar pentru mine e o oportunitate bună de a-mi aduce experiența. Vreau să ajut echipa să își îndeplinească obiectivele. Dacă nu sezonul acesta, atunci următorul", a mai spus Ofri Arad.

Ofri Arad nu va fi în lotul lui FCSB nici la partida de joi cu Fenerbahce, având în vedere că nu se află pe lista UEFA. Israelianul ar putea apărea în lot la următorul duel de campionat, cu FK Csikszereda.

