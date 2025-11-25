Jurnaliștii maghiari subliniază ironia amară a situației: fundașul care face pasul spre FCSB putea aduce o sumă uriașă în conturile clubului în urmă cu doar câteva luni, dar acum pleacă liber de contract.



Site-ul Rangado a pus lupa pe managementul defectuos al celor de la Ujpest. Maghiarii scriu că în august, oficialii clubului din Budapesta au avut pe masă o ofertă de 1,5 milioane de euro pentru stoperul portughez. "Nu l-au vândut cu un milion și jumătate, iar trei luni mai târziu jucătorul lui Ujpest pleacă gratis". Deși suma era una colosală pentru nivelul echipei, conducerea a refuzat tranzacția, sperând probabil la mai mult sau bazându-se pe aportul jucătorului.



Trei luni mai târziu, "afacerea" s-a transformat într-un eșec total: Duarte a fost scos din lot și a părăsit echipa gratis, lăsându-i pe unguri și fără bani, și fără cel mai bun fundaș.



"Nimeni nu m-a ajutat"



Plecarea lui Duarte nu a fost una liniștită. Portughezul a postat un mesaj dur pe rețelele de socializare, preluat de presa maghiară, în care descrie calvarul din ultima perioadă. Deși a apreciat cele 16 luni petrecute la Budapesta, finalul a lăsat urme adânci.



"Ultimele 20 de zile la club au fost, fără îndoială, cele mai rele din întreaga mea carieră", a transmis Duarte. Apărătorul a explicat că a fost înlăturat abuziv din poziția pe care și-o câștigase prin muncă și s-a arătat dezamăgit de lipsa de reacție a celor din jur.



"Din păcate, nimeni nu m-a ajutat când am încercat să opresc asta. Așa că am fost forțat să plec, dar o fac cu capul sus", a mai scris fotbalistul. Duarte părăsește Ungaria după 44 de meciuri oficiale și un gol marcat, pregătit acum pentru noua provocare din Superliga.

