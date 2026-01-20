GALERIE FOTO Ofri Arad nu vine singur la București. Mesajul soției noului jucător de la FCSB

Ofri Arad nu vine singur la București. Mesajul soției noului jucător de la FCSB Superliga
Ofri Arad (27 de ani) a fost prezentat oficial la FCSB în cursul zilei de marți.

ofri aradShani Berger AradFCSB
Arad, de trei ori campion în Israel cu Maccabi Haifa și de două ori campion în Kazahstan cu Kairat Almaty, a semnat un contract până în 2028 cu FCSB și va purta tricoul cu numărul 15.

Soția lui Ofri Arad, mesaj după transferul israelianului la FCSB

Mijlocașul defensiv israelian sosește din postura de jucător liber de contract, iar marți va efectua primul antrenament la FCSB.

La semnarea contractului, Ofri Arad a fost însoțit de soția sa. Shani Berger, avocată în Israel, a postat un mesaj de încurajare pentru noul jucător de la FCSB.

Ofri Arad și Shani Berger formează un cuplu din 2017 și au împreună o fetiță.

"Un nou capitol în călătoria noastră. Cu această semnătură vine și un memento: Visurile nu se termină - doar peisajul se schimbă.

Fiecare schimbare ca aceasta îmi amintește cât de puternici suntem ca familie și cum totul este posibil atunci când credem.

Nu e vorba numai despre fotbal. E vorba despre schimbare, creștere și un alt capitol pe care îl scriem împreună.

Mă uit la tine și văd o persoană care nu încetează să muncească, să viseze, să investească totul. Văd calea, perseverența, liniștea din spatele muncii asidue, personalitatea ta extraordinară și știu că nu iei nimic de-a gata.

București, venim cu inima deschisa, o mare de visuri noi de împlinit si multe mulțumiri pentru privilegiul de a alege de fiecare data sa o luam de la început.

Soțul meu, sunt mândră de tine azi și în fiecare zi. Lasă-i să vadă cine ești.

Hai FCSB!", a spus Shani Berger Arad.

