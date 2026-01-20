Arad, de trei ori campion în Israel cu Maccabi Haifa și de două ori campion în Kazahstan cu Kairat Almaty, a semnat un contract până în 2028 cu FCSB și va purta tricoul cu numărul 15.

Soția lui Ofri Arad, mesaj după transferul israelianului la FCSB



Mijlocașul defensiv israelian sosește din postura de jucător liber de contract, iar marți va efectua primul antrenament la FCSB.



La semnarea contractului, Ofri Arad a fost însoțit de soția sa. Shani Berger, avocată în Israel, a postat un mesaj de încurajare pentru noul jucător de la FCSB.

Ofri Arad și Shani Berger formează un cuplu din 2017 și au împreună o fetiță.

