Ovidiu Neacșu
Florin Gardoș a vorbit despre meciul pierdut de FCSB în deplasarea de la Dinamo Zagreb, scor 1-4.

FCSB a fost învinsă clar de Dinamo Zagreb, scor 1-4, într-un meci din runda a șaptea din Europa League.

Unicul gol reușit de roș-albaștri a fost marcat în prima repriză de Bîrligea (42'), în timp ce gazdele au înscris prin Bakrar (7'), Beljo (11', 71') și Kulenovic (90+3)

Florin Gardoș, dezamăgit de prestația FCSB-ului! Ce a spus despre croați 

Contactat de Sport.ro, Florin Gardoș a analizat prestația fostei sale echipe și a concluzionat că FCSB ar fi putut face mult mai mult.

Actualul manager general de la Chindia Târgoviște a apreciat stilul de joc al lui Dinamo Zagreb, dar a spus și ce ar fi putut fi speculat din jocul echipei croate.

„(n.r. Crezi că Dinamo Zagreb a fost prea bună sau dacă FCSB ar fi fost în formă le-ar fi putut face față?) Sigur ar fi putut să le facă față, nu îmi dau seama de ce a fost diferența asta. Pot să zic că am văzut la Dinamo Zagreb o echipă care chiar a avut curajul să construiască, să pună mingea jos, chiar să riște. Portarul încerca să joace cu fundașii, chiar dacă era presat, evita să dea minge lungă. Chiar mi-a plăcut cum a arătat Dinamo Zagreb! 

Sigur, și jocul ăsta are niște riscuri, poate dacă reușeau să blocheze mai bine (n.r. jucătorii FCSB-ului), poate să fie jocul mai agresiv, să recuperze mingile în jumăteatea adversă, poate reușeau să creeze mult mai multe șanse.

Am văzut la multe faze că stăteau (n.r. Dinamo Zagreb) cu linia defesivă sus, e un risc să faci asta. Ca să faci asta ai nevoie de jucători cu viteză la fundașii centrali, dar clar că îți asumi un risc când faci asta”, a spus Florin Gardoș în exclusivitate pentru Sport.ro.

FCSB, aproape eliminată din Europa League

Roș-albaștrii ocupă, la finalul rundei a 7-a din grupa unică, locul 29 cu 6 puncte și un golaveraj de -7. 

Se luptă pentru calificare în special cu: Go Ahead Eagles (poziția a 30-a, -8 golaveraj, 6 puncte), Salzburg (28, -4, 6), FC Basel (27, -3, 6), Feyenoord (26, -3, 6), Ludogorets (25, -4, 7) și Celtic (24, -4, 8). Scoțienii ocupă ultima poziție de play-off. 

Mai sunt angrenate în lupta pentru play-off Young Boys (locul 23, -5 golaveraj, 9 puncte), Brann (22, -1, 9) și Lille (21, +2, 9).

