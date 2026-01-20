FCSB a anunțat oficializării mutării în cursul zilei de marți. Mijlocașul defensiv israelian Ofri Arad a semnat un contract valabil două sezoane și jumătate, cu un salariu lunar de 20.000 de euro, după cum a anunțat anterior Gigi Becali.

Ofri Arad, prezentat la FCSB



Arad, care a jucat ultima oară la Kairat Almaty și vine din postura de jucător liber de contract, va purta tricoul cu numărul 15 la campioana României.



"Sunt foarte încântat să mă alătur acestui club uriaș și să încep un nou capitol în roșu și albastru. Abia aștept să vă văd la stadion și să simt atmosfera. Sper că ne vom îndeplini toate obiectivele împreună. Hai FCSB!", a scris Ofri Arad, pe rețelele sociale, mulțumindu-le și agenților implicați în această mutare.

Ofri Arad va efectua marți primul antrenament cu FCSB. La partidele cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce din Europa League nu va avea drept de joc.

