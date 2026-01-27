FCSB a pierdut pe teren propriu duelul cu CFR Cluj cu 1-4, în urma unei partide în care David Miculescu a deschis scorul în minutul 2 la meciului, dar ardelenii au punctat prin Aliev (41'), Korenica (44'), Cordea (49') și Biliboc (90+1').

În urma acestui eșec, FCSB a coborât pe poziția a 11-a în Superliga și se află la cinci puncte de ultimul loc ce duce în play-off.

Ce i-a cerut Gigi Becali lui Darius Olaru



Gigi Becali a făcut o vizită la baza de antrenament a FCSB-ului pentru a avea o discuție cu fotbaliștii campioanei României.

Patronul roș-albaștrilor a vorbit cu Darius Olaru, căpitanul echipei, și i-a explicat ce ar vrea să nu mai vadă la el în următoarele meciuri.

Citește și: Cum va arăta FCSB după revoluția lui Gigi Becali

„Olaru e prea cuminte, nu am ce să îi zic, dar îl rog un singur lucru. Să nu mai joace mingea când e cu spatele la poarta adversă, că nu văd pe nimeni să facă așa. Nu are ochi în spate și nici calculator nu este.

Joacă ce jucai tu, urcă cu mingea 7-10 metri, joacă cu pasă simplă.

Nu am ce să îi zic, ce să îi reproșez pentru că e cuminte, dar din păcate e tot timpul mâinile pe sus și cere ceva de la arbitru”, a spus Gigi Becali.

Darius Olaru a adunat 239 de meciuri în tricoul lui FCSB și a reușit 57 de goluri și 40 de pase decisive.

6,5 milioane de euro este cota mijlocașului de 27 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

