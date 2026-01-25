EXCLUSIV Debutantul lui FCSB cu CFR Cluj ar putea fi „cheia succesului” pentru Gigi Becali: „S-a cam impus”

Debutantul lui FCSB cu CFR Cluj ar putea fi „cheia succesului" pentru Gigi Becali: „S-a cam impus"
Ovidiu Neacșu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Florin Gardoș a analizat cele două mutări făcute de FCSB în această iarnă.

FCSB s-a întărit în perioada de transferuri de iarnă prin aducerile lui Andre Duarte și Ofri Arad, ambii veniți liberi de contract după despărțirea de echipele lor.

Fundașul portughez a fost anunțat titular în meciul cu CFR Cluj din această etapă, după ce nu a avut drept de joc în partidele cu FC Argeș și Dinamo Zagreb.

Partida FCSB - CFR Cluj va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro, Facebook Sport.ro, dar și în aplicația Sport.ro, disponibilă pentru sistemele de operare iOS și Android.

Ce a spus Florin Gardoș despre aducerea lui Andre Duarte

Florin Gardoș a comentat în exclsivitate pentru Sport.ro mutările făcute de roș-albaștrii în acesta perioadă de transferuri.

Fostul fundaș de la FCSB consideră că Andre Duarte are potențialul a se impune în primul 11 al echipei patronate de Gigi Becali. Gardoș a amintit de evoluțiile excelente ale portughezului de 28 de ani.

„În momentul în care aduci niște jucători, încerci să îți faci o analiză și să aduci ce ai nevoie. Duarte este un jucător care s-a cam impus pe unde a fost, și în Ungaria și când a fost la FCU Craiova, spune multe și asta despre un fotbalist. 

În rest, îmi aduc aminte din cum a juca el în România, dar a mai trecut ceva tim de atunci, nu știu la cel nivel mai e. Sigur va fi un jucător cel puțin la nivelul celorlalți, mai ales la ce am văzut sezonul ăsta (n.r. la FCSB).”, a declarat Florin Gardoș în exclusivitate pentru Sport.ro.

Andre Duarte a venit liber de contract de la formația din Ungaria Ujpest FC.

800.000 de euro este cota fundașului trecut pe la FCU Craiova, conform site-ului de specialitate Transfrmarkt.com.

